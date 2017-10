Muere el cantante canadiense Gord Downie, vocalista de The Tragically Hip

El cantante canadiense Gord Downie, vocalista del grupo The Tragically Hip, murió a los 53 años de edad debido a un tumor en el cerebro, anunció la familia del artista.

En un comunicado publicado en la página web de la banda, la familia del artista señaló que "Gord murió tranquilamente anoche rodeado de sus amados hijos y familia" y que el cantante "dijo que había vivido muchas vidas".

El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, lamentó en la red social Twitter la muerte de Downie y afirmó: "no habrá nadie más como tú, Gord".

"Descansa en paz mi amigo. La identidad y cultura de Canadá son más ricas gracias al trabajo de Gord Downie", agregó el primer ministro.

"Somos menos país sin Gord Downie", dio posteriormente y con lágrimas en los ojos, un emocionado Trudeau ante las cámaras de televisión.

Downie fue diagnosticado con un cáncer cerebral terminal en 2016 y desde entonces Downie y The Tragically Hip aceleraron su trabajo, tanto musical como socialmente.

En junio de ese año, The Hip, como son conocidos popularmente, publicó su decimotercer álbum, "Man Machine Poem".

A pesar del diagnóstico y el tratamiento que recibió, Gord Downie mantuvo una gira de conciertos por todo el país que se prolongó todo el verano de 2016.

El último concierto fue el 20 de agosto de 2016 en Toronto y al mismo asistió Trudeau. El evento fue retransmitido por la radiotelevisión pública canadiense, la CBC, con una audiencia de casi 12 millones de personas, un tercio de la población del país.

La gira se convirtió en un masivo acto de homenaje a Downie por centenares de miles de canadienses que acudieron a los conciertos de The Tragically Hip para despedirse del cantante.

En octubre del año pasado, el cantante también publicó su quinto álbum en solitario, "Secret Path", un disco dedicado a Chanie Wenjac, un niño indígena que murió en 1966 cuando se escapó de una residencia escolar en la que había sido internado contra la voluntad de su familia como decenas de miles de otros niños indígenas.

Wenjac murió cuando intentó recorrer a pie los 600 kilómetros que separaban la residencia escolar de su hogar.

Downie dedicó los últimos meses de su vida a apoyar a los indígenas canadienses, hasta el punto de que declaró que "Canadá no es Canadá. No somos el país que nos creemos".

The Tragically Hip se creó en 1984 cuando un grupo de amigos que estudiaban juntos se juntaron para actuar en bares de Toronto. En 1998 publicó su séptimo álbum, "Phantom Power", que incluía la que es quizás una de sus canciones más conocidas, "Bobcaygeon".