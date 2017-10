Los niños que quieren ser All Blacks

"Se dejaron un poco, no jugaron todo lo bien que sabían". Con un poco de mezcla de ironía e inocencia, ocho alumnos de once años del Colegio Río Piles de Gijón digerían la sensación de haber jugado con dos All Blacks sobre el césped de Las Mestas. El histórico Grant Fox, junto a Israel Dagg, jugaron durante casi diez minutos en un partidillo mágico en el que también estuvieron los alumnos de La Canal de Luanco. "Una cosa así pasa una vez cada mucho tiempo", señala Adrián García, de once años, que integró el equipo del Río Piles junto con David Álvarez, Martín Prado, Carmen González, Casilda Basagoiti, Guillermo Sanz, Mauro González y Sergio Riveira.

Más de 800 alumnos, de más de 70 colegios de la región, participaron ayer por la mañana en Las Mestas en una actividad especial en torno al rugby, con la presencia de cinco representantes de la selección de Nueva Zelanda. Fueron muy aclamados a su llegada a Gijón, que se produjo con algo de retraso, el exjugador Grant Fox; el CEO (primer ejecutivo) de la federación neozelandesa, Steve Tew; y los jugadores en activo Israel Dagg, Jordie Barrett y Keven Mealamu.

Jugaron partidillos de rugby con diferentes grupos de alumnos, firmaron camisetas, se fotografiaron, quedaron muy impresionados por la pasión por el rugby entre los escolares asturianos, y se llevaron una muy grata sorpresa. Porque a su llegada los alumnos del Colegio Santa María del Naranco de Oviedo les recibieron bailando su haka, su sello de identidad en los partidos. "La estuvimos ensayando para que nos quedase perfecta. Es el baile con el que intimidan a su rival", cuenta Ramón Manuel Ferrández, de once años, y alumno del centro ovetense, que descubrió el rugby en el colegio: "Me llamó la atención porque es un deporte en el que se respeta al árbitro, es limpio, hay unos valores y prima el compañerismo".

La jornada, pasada por agua, no frenó la ilusión y el baño de masas de los All Blacks. Grant Fox destacó "la importancia de los valores de respeto y familiaridad en la práctica de rugby, que están presentes en "a manera de entender la vida y el deporte en nuestra selección y que están situados incluso por encima de los éxitos deportivos". Y aprovechó pra animar a los jóvenes que estuvieron en Las Mestas a "seguir practicando rugby".

Porque por encima de todo, este premio "Princesa de Asturias" de los Deportes servirá para hacer más visible un deporte que necesita llegar a más público. "Lo descubrí en el colegio y me gustó, es un deporte en el que se fomenta la buena conducta, el compañerismo y que debería tener más recorrido en Asturias", señala Gabriela Fernández, alumna del Colegio Santa María del Naranco.

Los All Blacks disfrutaron como niños en Gijón en el recinto de Las Mestas, conscientes de lo que representan, con un premio que servirá para potenciar aún más este deporte. Tanto por lo que representan dentro como fuera del terreno de juego. Su "haka" ya es famosa, y ayer la representaron también un grupo maorí, en presencia de las jugadoras de la selección española Berta García y Patricia García, que aportan su grano de arena para dar a conocer en España el rugby.