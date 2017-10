Alicia Koplowitz y la "maravillosa" colección de la Hispanic Society

Empresaria y financiera de éxito, no lo es menos como coleccionista de arte. Quizás por esto último y porque sabe apreciarlo, Alicia Koplowitz rompió ayer su mutismo habitual con los medios de comunicación. Ella "nunca" hace declaraciones, recordó a LA NUEVA ESPAÑA. Pero en el vestíbulo del Reconquista fue incapaz de no pronunciarse sobre la famosa e ingente colección de arte de la Hispanic Society of America, premio de Cooperación Internacional de este año. "Es maravillosa", declaró la empresaria. Acto seguido se escabulló por los pasillos del hotel