Antonio Tajani: "Si Europa hace las cosas bien, la gente no vota a los populistas" JULIÁN RUS

- ¿Es esta Europa en la encrucijada más o menos fuerte que hace veinte años?

-En la vida de una institución, como en la vida de las personas, hay momentos buenos y momentos malos. A veces se gana y a veces se pierde. Por supuesto que hay cosas que no funcionan, que hay que cambiarlas, pero me fijo en los últimos sondeos de opinión en la Unión Europea, que reflejan que nuestro Parlamento sube en popularidad. ¿Qué nos queda por hacer? Mucho. Estamos a medio camino, necseitamos una Europa más democrática. Reclamo una Unión Europea más política, con menos burocracia. Ese es uno de los retos, y si no lo superamos la consecuencia será una Europa más floja.

Antonio Tajani (Roma, 1953), presidente del Parlamento Europeo desde el pasado mes de enero, tuvo ayer un encuentro con tres medios de comunicación, entre los que se encontraba LA NUEVA ESPAÑA, en el que inevitablemente se habló de la crisis catalana.

"Cataluña es un problema interno del reino de España. Aquí no hay una crisis entre dos Estados, sino un problema español. Insisto en que nadie va a reconocer una independencia de Cataluña en Europa, y por supuesto nunca seremos mediadores en este conflicto".

Italiano de nacimiento, encontró equivalencias a modo de ejemplo, en su país. "Esto es como si surge un conflicto entre Roma y Cerdeña. Ellos son los interlocutores. Nadie puede decir que no hay democracia en España. Por tanto, no a la independencia, y sí al diálogo... porque se puede ser diferente pero trabajando juntos".

A Antonio Tajani no le gustó "lo que he visto" en día del pretendido referéndum de 1 de octubre. "Hubo errores pero el Gobierno español fue valiente al reconocerlos, mientras que la otra parte no reconoce los suyos".

Una posible declaración de independencia de Cataluña afectaría negativamente "a todos", dijo. La DUI catalana, si es que al final se produce, va contracorriente "porque Europa es justo lo contrario al nacionalismo local".

Tajani, que fue nombrado por vez primera eurodiputado en 1994, ejerció de vicepresidente del Parlamento Europeo entre 2014 y enero de 2017, y fue comisario de Transportes y, más tarde, de Industria, de la Unión Europea, quiso rendir tributo a "tres nombres convertidos en bandera de la democracia española".

Por un lado, el rey emérito Juan Carlos: "Recuerdo el discurso de aquel joven rey en defensa de la democracia en la noche del 23 de febrero". En segundo lugar, Felipe González: "Un gran líder socialista español y europeo". Finalmente, Adolfo Suárez, alma de la transición.

- Un premio Princesa de Asturias que llega en un año de aniversario. Sesenta años de Europa unida.

-Es un premio para 500 millones de ciudadanos. Y además es el premio de la Concordia, un galardón que recuerda los setenta años de democracia y paz. La Unión Europea es mucho más que el Banco Central o el euro. Es también un conjunto de valores compartidos. Mis padres vivieron la II Guerra Mundial, y los españoles una guerra civil. Hace setenta años los ejércitos de los países de Europa luchaban entre sí. Hoy, las fuerzas armadas de las naciones de la Unión Europea trabajan juntas en defensa de la paz.

Antonio Tajani habla un castellano perfecto, y se le nota especialmente cuando pone vehemencia en sus respuestas. Y con vehemencia respondió al comentario sobre las críticas que desde diversos sectores sociales y políticos generó la elección de la Unión Europea como premio Princesa de Asturias de la Concordia. Unas críticas que tenían mucho que ver con la posición de Europa en la crisis de los refugiados.

"El asunto de los refugiados es una historia muy compleja. El premio va dirigido a la Unión Europea, y la UE como institución hizo todo lo que podía hacer. Algunos Estados no. Pero setenta años de historia no pueden reducirse a un problema de inmigración".

Una crisis utilizada por algunos "como campaña electoral", dijo. "En ocasiones se olvidan los muertos de las guerras. Esos que protestan pueden viajar por Europa sin pasaporte y pueden hablar en contra de la Unión Europea sin problema. Mire Venezuela, allí sí hay una dictadura. Europa es el único continente del mundo en el que no existe la pena de muerte".

Tajani recordó su visita a los barcos de Frontex, encargados del salvamento de refugiados en alta mar. "¿Quiénes recogen a esos inmigrantes?, se preguntó. "Los recogen los militares y los voluntarios de los países de la Unión Europea, no los que protestan en la calle. Los que protestan y los que salvan vidas son jóvenes, pero los que se pasan 24 horas en el mar a bordo de las embarcaciones ejercen de verdad eso que se llama concordia".

Sobre el Brexit y sus consecuencias: "Es algo muy diferente a Cataluña. En el Brexit un Estado de la Unión Europea decide marchar. Londres, con su decisión, provocó una reacción muy fuerte de la Unión Europea. Es preciso defender Europa".

Sobre los populismos, que hacen fortuna en el viejo continente y tienen su lugar -y no escaso- en los escaños de las instituciones europeas: "Estoy convencido de que si nosotros hacemos bien las cosas la gente no vota a los populistas".

Y las tres líneas principales de actuación para frenar el auge de estos partidos potencialmente peligrosos, son a juicio del presidente del Parlamento Europeo "el paro juvenil, la inmigración ilegal y el terrorismo".

Feliz y contento por el galardón de la Concordia 2017, Antonio Tajani, que fue en su día portavoz del Gobierno del magnate italiano Silvio Berlusconi, recordó a los periodistas que "nadie hizo presión para que nos concedieran este premio".