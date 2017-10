La solidaridad del chef asturiano José Andrés con los afectados por los huracanes en Puerto Rico

Hace 3 días, el chef asturiano José Andrés subió una foto a Instagram de Puerto Rico en la que se podía leer "Necesitamos agua/comida". Era un grito desesperado pintado en una calle de Puerto Rico que suplicaba ayuda después de los estragos que había sufrido el país tras los pasos de los huracanes Irma y María el pasado septiembre. José Andrés firmaba su post con un "We are here for you, Puerto Rico" ("Estamos aquí para ti, Puerto Rico"). Una solidaria declaración de intenciones que no solo se ha quedado en las palabras.





We are here for you, Puerto Rico. ?? #ChefsForPuertoRico ???? #prselevanta Una publicación compartida de Jose Andres (@chefjoseandres) el 18 de Oct de 2017 a la(s) 6:45 PDT

Tras 21 días en el país, José Andrés,para los afectados. Una cifra que él mismo ha querido compartir con sus seguidores de Twitter y en donde se puede ver en un breve resumen. "Hola gente de América, gente del mundo. Después de 21 días en esta hermosa isla de Puerto Rico os puedo decir desde la cocina central de la iniciativa de Puerto Rico que hoy hemos servido un millón de comidas para los hombres y mujeres de Puerto Rico. Un gran día. Os quiero", declara el cocinero en su mensaje.