El FICX da su galardón de honor a Stillman y premia a Verónica Forqué e Isabel Coixet

Los tres galardones especiales del Festival Internacional de Cine de Gijón (FICX) ya tienen destinatarios: el reconocimiento de honor del certamen es para el realizador estadounidense Whit Stillman (Washington DC, 1952), uno de los abanderados de cierto cine indie americano, mientras que los premios "Nacho Martínez", con el que se subraya la importancia de una carrera, y el "Mujer de Cine" son para la actriz Verónica Forqué (Madrid, 1955) y la directora y productora Isabel Coixet (Barcelona, 1960).

Hay quien está siempre dispuesto a discutir las palabras elogiosas que suelen acompañar las notas de prensa con que se justifica la concesión de un premio. También puede ocurrir ahora, claro, pero es evidente que los tres galardonados (Verónica Forqué e Isabel Coixet suman cuatro y seis "Goya", respectivamente) reúnen sobrados méritos para enorgullecer a los premiadores de cualquier gran festival y a los custodios de sus alfombras rojas. También a los del mayor certamen cinematográfico asturiano.

Verónica Forqué ha confirmado que recogerá su premio, con el que se recuerda cada año al fallecido actor mierense Nacho Martínez (1952-1996), el próximo día 17 en el teatro Jovellanos. Será en la gala inaugural de la quincuagésima quinta edición de un festival que se celebrará, con novedades importantes, desde ese día y hasta el 25 de noviembre. Este galardón (fue creado en el 2002) "reconoce los valores humanos y la trayectoria vital de los profesionales del medio", explicaron ayer desde la dirección del FICX.

Hija del director José María Forqué y de la escritora Carmen Vázquez-Vigo, sólo hay que repasar los títulos de las casi treinta películas en las que ha actuado Verónica Forqué para ver que es una de las intérpretes fundamentales de la renovación del cine español que empezó a cuajar a finales de los años setenta y en la década siguiente, la de los ochenta. Ha trabajado a las órdenes de algunos de los más reconocidos y solventes realizadores del cine español. Ahí van sólo algunos nombres: Berlanga, Almodóvar, Fernando Trueba, Gómez Pereira, Mario Camus, Fernando Fernán-Gómez... Maestra de la comedia y consumada intérprete de un tipo de mujer ingenua unas veces, irónica otras, ha estado en el elenco de películas tan exitosas como "¿Qué he hecho yo para merecer esto? " , "Sé infiel y no mires con quién", "Matador", "El año de las luces", "La vida alegre", "Moros y cristianos", "Bajarse al moro", "Kika" o "¿Por qué lo llaman amor cuándo quieren decir sexo?". También ha actuado para el teatro (de Valle-Inclán a Lorca), donde ha dirigido "La tentación vive arriba" y "Adulterios". Son más de cuatro décadas y media de profesión, con muchas series asimismo en televisión.

"No es sólo una de las figuras más prominentes de la dirección en el cine de autor español contemporáneo, sino que ha sabido dar voz a las mujeres a través de la creación de personajes femeninos singulares e inolvidables", dicen los responsables del FICX sobre el trabajo de Isabel Coixet. Un premio que se entregará por séptima vez. Lo recibieron antes Josefina Molina, Cecilia Bartolomé, Yvonne Blake (preside desde 2016 la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España), Carmen Frías, Katrina Bayonas y Mercedes Sampietro.

Desde "Mi vida sin mí" (2003) hasta su última obra ("La librería", 2017) Isabel Coixet se ha convertido en una de las directoras más personales del cine europeo ("La vida secreta de las palabras", "Elegy" o "Mapa de los sonidos de Tokio", entre otras). Un galardón que la directora y productora recibirá tras algunas semanas difíciles por su posición crítica con el "proceso" independentista catalán. "Nos están echando de Cataluña", manifestó en la pasada inauguración de la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci), donde se proyectó "La librería".

Whit Stillman estará también en la apertura del FICX. Recibirá el premio de honor del certamen. Ha sido elegido, además, para presidir el jurado internacional. "Es uno de los mayores referentes de la vertiente más clásica del cine indie americano", afirmaron ayer los responsables de un festival que, si por algo se ha caracterizado durante años, ha sido por atender, promocionar y explicar el cine de factura y lenguaje más independientes. Es como si el nuevo director del FICX, Alejandro Díaz Castaño, que fue cocinero antes que fraile en los fogones cinematográficos gijoneses, quisiera dejar claro desde el primer momento cuál es su planteamiento. La primera peana es para el autor de "Metropolitan" (1990), ópera prima con la que Stillman fue nominado al "Oscar" en la categoría de mejor guión original. Vendrían después "Barcelona" (1994, "The Last Days of Disco" (1998) o "Damisela en apuros". El FICX ofrecerá un pase especial de "Amor y amistad", estrenada el año pasado en el festival de Sundance.