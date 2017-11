Vuelve el Festival de Cine de Gijón: cosmopolita, femenino y exclusivo

Es una edición atípica por lo atropellado del nombramiento de la nueva dirección y por los cambios de sede forzados por el cierre de los Cines Centro, pero la 55 edición del Festival Internacional de Cine (FICX) de Gijón aspira a internacionalizarse y dar lo mejor de sí misma. La presente edición del certamen, que se celebrará entre el 17 y el 25 de noviembre se presentó ayer a golpe de cifras: un total de 177 títulos, más de 200 proyecciones, 26 estrenos mundiales y 4 estrenos europeos.

Son algunos de los números que puso sobre la mesa Alejando Díaz Castaño, el director del Festival desde el pasado mes de abril, acompañado por su programador, Tito Rodríguez, quienes quisieron dejar de manifiesto el deseo de "enfocar el cine de jóvenes renovadores y de influyentes veteranos", con la presencia prevista en Gijón de prestigiosas firmas del cine contemporáneo como son Eugène Green, Valie Export, Paul Vecchiali, Isabel Coixet, Constanza Novick, Lisandro Alonso, John Carroll Lynch, Caroline Deruas y Arnaud Desplechin junto con un Whit Stillman que acude a Gijón en calidad de presidente del Jurado Internacional, además de para recoger el Premio de Honor 2017. Isabel Coixet será galardonada con el Premio Mujer de Cine y Verónica Forqué con el Nacho Martínez, que le será entregado en la gala inaugural del día 17 en el Teatro Jovellanos, presentada por el artista Rodrigo Cuevas y la periodista Sonia Avellaneda.

Será el punto de partida de una semana a la que se ha querido imprimir el sello de la exclusividad. No en vano "el 85 por ciento de las películas programadas en las secciones internacionales, tanto competitivas como no, son estrenos en España", desveló el director antes de recalcar la "gran presencia femenina" en esta edición del certamen, con medio centenar de títulos dirigidos por mujeres. De entre ellas destacan dos: Constanza Novick, directora de la película inaugural, "El futuro que viene", y Julia Solomonoff, directora del filme de clausura, "Nadie nos mira".

Estas dos obras forman parte de los 17 largometrajes que competirán en la sección oficial del Festival, de los que cinco son óperas primas. Otros los firman realizadores tan reconocidos como Paul Vecchiali, Eugène Green, Marc Recha, Ruth Mader, Arnaud Desplechin, Bruno Dumont, Petra Biondina Volpe, Abel Ferrara o Hong Sang-soo. Se trata de "Destinos", "Did You Wonder Who Fired the Gun?", "El orden divino", "En attendant les barbares", "Jeannette, l'enfance de Jeanne d'Arc", "La vida lliure", "Les fantômes d'Ismaël", "Les sept déserteurs ou la guerre en vrac", "Life Guidance", "Lucky", "On the Beach at Night Alone", "Patty Cake$", "Scary Mother", "Until the Birds Return" y "Alive in France".