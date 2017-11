La mítica actriz Maureen O'Hara ya denunció el acoso sexual en Hollywood hace más de 70 años

La mítica actriz irlandesa Maureen O'Hara ya denunció el acoso sexual en Hollywood hace más de 70 años, en una entrevista realizada en 1945 que se ha vuelto viral después de que el músico James Rhodes haya publicado un extracto de la misma en su cuenta de Twitter, según informa 'The Times'.

El diario británico señala que, en la entrevista que la actriz concedió a 'The Mirror', la intérprete afirmó que se estaba haciendo famosa en Hollywood por ser "una patata fría sin atractivo sexual" por su negativa a mantener relaciones de índole sexual con personas en la industria del cine.

La denuncia que hacía hace siete décadas O'Hara cobra especial relevancia en la actualidad, después de la ola de acusaciones por acoso contra el productor de cine Harvey Weinstein, despedido de su propia compañía; o contra el actor y protagonista de la serie 'House of Cards' Kevin Spacey, denunciado por trabajadores de la serie.

"Estoy tan molesta por eso que estoy dispuesta a dejar de Hollywood", aseguraba en la entrevista con 'The Mirror'. Según publica también el medio digital 'Refinery29', la actriz declaraba: "Se ha vuelto tan insoportable que odio venir a trabajar cada mañana".

Asimismo, la intérprete irlandesa se definía como "una víctima indefensa de una campaña de descrédito en Hollywood". "Por no haber permitido que el productor o el director me besen cada mañana o me toqueteen, han contado por toda la ciudad que yo no soy una mujer, sino una fría estatua de mármol", lamentaba.

"Supongo que Hollywood seguirá sin considerarme otra cosa que no sea un frío trozo de mármol hasta que me divorcie de mi marido, abandone a mi bebé y ponga mi nombre y fotografía en todas las portadas. Si esa es la idea que Hollywood tiene de lo que debe ser una mujer, estoy preparada para marcharme ahora", concluía.

No es la única actriz que ha denunciado haber sido acosada sexualmente en el pasado. Tippi Hedren, la estrella de 'Los pájaros' de Alfred Hitchcock, denunció en sus memorias que el director la acosó sexualmente cuando rodaban juntos en la década de los 60.

La actriz relataba en 'Tippi' la enfermiza obsesión que desarrolló el cineasta con ella, y cómo nunca lo denunció porque en aquella época el acoso no era un delito. Hedren detallaba en sus memorias, que salieron a la venta el 1 de noviembre de 2016, la relación que mantenía con Hitchcock después de mudarse de Nueva York a Los Ángeles tras su divorcio con Peter Griffith.

Maureen O'Hara murió en octubre de 2015, a los 95 años. Perteneciente a la Edad de Oro, se hizo popular por títulos como '`Qué verde era mi valle!', 'Simbad el marino' o 'El hombre tranquilo'. La veterana intérprete fue reconocida con un Oscar honorífico por toda su carrera.

Famosa por su llameante cabello pelirrojo, fue Charles Laughton junto con Eric Pommer quienes lograron convencer a O'Hara para iniciarse como actriz con un contrato de siete años con Mayflower Pictures. Tras estar en dos producciones bajo el nombre de Maureen FitzSimons, su primera película fue 'La posada de Jamaica' dirigida por el celebrado Alfred Hitchcock.

En 1939 se convertiría en la gitana Esmeralda de Víctor Hugo en 'Esmeralda la zíngara' que fue su trampolín hacia el estrellato. Ese mismo año conocería a John Wayne, con el que tendría una gran amistad que duró toda su vida.

En 1941 John Ford le elige para estar en '¡Qué verde era mi valle!', película que obtuvo cinco premios Oscar. Pese a todos los reconocimientos, la interpretación de O'Hara no logró convencer a los académicos de Hollywood, que nunca la nominarían a los Oscar. Pese a ello, en 2015 consiguió un premio honorífico por toda su carrera, siendo la segunda actriz tras Myrna Loy en alzarse con este reconocimiento sin estar antes nominada.

Reconocida por sus intervenciones en 'El cisne negro', 'Simbad el marino' o 'La isla de los corsarios', fue una de las actrices habituales de John Ford, que también fue uno de sus grandes amistades en Hollywood. Con él estaría en 'Río Grande' y 'El hombre tranquilo', por el que sería recordada para siempre en la historia del cine. Sus últimas apariciones en la gran pantalla fueron en 1991 con 'Yo, tú y mamá' y en la televisión en 2000 con el telefilme 'El último baile'.