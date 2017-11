Chiquito de la Calzada, en cuidados intensivos por una infección

Este lunes noche, el humorista malagueño Gregorio Esteban Sánchez Fernández, más conocido como 'Chiquito de la Calzada', ha sido trasladado a la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Regional de Málaga (Carlos Haya) para ser tratado de una infección, cuyo origen está en estudio. Esta situación ha generado un deterioro hemodinámico. Chiquito no está intubado y está estable, pendiente de evolución, según confirman fuentes sanitarias a este diario.

El humorista malagueño más universal sufrió una angina de pecho, la cual motivó su ingreso hospitalario la pasada semana. A sus 85 años, Chiquito se recuperaba de un cateterismo cardíaco. Este ha sido el segundo ingreso en menos de un mes, tras la caída que sufrió el pasado 14 de octubre en su domicilio de la que recibió el alta sólo tres días después.

Desde su caída, Chiquito ha recibido el cariño de las redes sociales. No en vano, su hospitalización en octubre lo convirtió en 'trending topic'. A esa ola de reconocimiento y homenajes quisó sumarse ayer el humorista malagueño Tomás García: "El humor es amor. Don Gregorio, todos te queremos". García grabó un vídeo que compartió en su cuenta de Twitter y en Instagram para convocar a los malagueños el domingo, día 12 de noviembre, a las 17.00 horas en la plaza Gregorio Sánchez para hacerle un homenaje a Chiquito, "la persona con la que me he reído en mi vida". "Vamos a hacer el jarl más grande de la historia, porque tú te lo mereces", comentaba García.