The Punisher: todo lo que tienes que sabe de la nueva serie de Netflix

Jon Bernthal como "The Punisher".

The Punisher se estrena en Netflix. ¿Cómo puede seguir un hombre adelante cuando ha sido testigo del asesinato a sangre fría de su mujer y sus dos hijos pequeños? Si se trata de Frank Castle, la única respuesta solo puede ser: con violencia. El Castigador, como más comúnmente se conoce a este personaje The Punisher nacido de los cómics de Marvel, regresó a la primera línea el pasado 17 de octubre con su propia serie en solitario. Jon Bernthal, actor que saltó a la fama por su papel de Shane en las dos primeras temporadas de "The Walking Dead", vuelve a interpretar a este soldado de élite después de hacer su primera aparición en la serie "Daredevil", que también emite Netflix.

En los cómics, el Castigador es un exmarine de Estados Unidos que observa cómo la mafia asesina a su familia mientras disfrutan de un tranquilo día en el parque. A partir de ese momento, el protagonista jura plantar cara al crimen y da comienzo una cacería en la que la muerte es el auténtico castigo para sus enemigos. La serie de Netflix arranca tras la venganza de Frank Castle, quien intenta empezar una vida lejos de la violencia, todavía atormentado por los fantasmas de su pasado. Sin embargo, la aparición de un misterioso aliado le hará volver a tomar las armas al descubrir que los verdaderos responsables de la muerte de su esposa e hijos aún no han sido eliminados.

Con trece episodios en su primera temporada, "The Punisher" sigue la estela de las otras grandes series de Marvel que se han estrenado en Netflix (a excepción de "Puño de hierro"), ya que cuenta con una ambientación sombría y un guión más oscuro y complejo que el de las grandes producciones cinematográficas de la Casa de las Ideas. Jon Bernthal encarna a la perfección a un antihéroe acostumbrado a moverse por los bajos fondos, que nada tiene que ver con Spiderman o el Capitán América. Bernthal consigue aportar al personaje esa dualidad tan característica de los cómics al dar vida a un padre de familia cariñoso, entregado y, en definitiva, buena persona y a la vez a un individuo violento por naturaleza capaz de acabar con varios enemigos sin pestañear y recurrir a la tortura cuando sea necesario. El reparto lo completan Ebon Moss-Bachrach como Micro, una suerte de Edward Snowden, que debe fingir su propia muerte para proteger a su familia tras sacar a la luz unos peligrosos archivos del gobierno estadounidense, Ben Barnes, quien tuvo un papel destacado en la primera temporada de "Westworld", y Amber Rose Revah, una agente que busca la verdad sobre el asesinato de un compañero en Afganistán.

Lo más interesante de "The Punisher" es que, a diferencia de otras series de superhéroes de Marvel, el enemigo no es un despiadado villano megalómano o con poderes especiales, sino el propio gobierno norteamericano y sus grandes agencias de inteligencia. Pese a ser una serie de acción, esta ficción refleja la crudeza del combate y las secuelas traumáticas que padecen los soldados que han logrado regresar con vida del campo de batalla. Es por ello que "El Castigador" es una serie violenta pero, irónicamente, antibelicista.