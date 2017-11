"Masterchef Celebrity": Saúl Craviotto, ganador de la segunda edición

Saúl Craviotto, deportista afincando en Gijón que logró dos medallas en los últimos Juegos Olímpicos, se proclamó ayer ganador la segunda edición del concurso "Masterchef Celebrity" que emite Televisión Española. El policía, que actualmente trabaja en la Unidad de Prevención y Reacción de la Comisaría de El Natahoyo de Gijón, se impuso en el duelo final a la humorista y actriz Silvia Abril. "Gracias Masterchef por hacerme vivir una de las mejores experiencias de mi vida y haberme dado la oportunidad de conocer a unas personas maravillosas. Jamás lo olvidaré", fueron las primeras palabras de Craviotto ayer en Instagram tras su victoria.



En una gala que terminó pasadas las 02.00 de la madrugada, el piragüista tomó el relevo del actor Miguel Ángel Muñoz, vencedor de la primera edición del talent culinario protagonizado por famosos. Patricia Montero y José Corbacho, los otros dos finalistas, cayeron en la prueba de exteriores en el Celler de Can Roca, en la que se impuso Silvia Abril, que consiguió así su puesto en el duelo final.





Gracias @masterchef_es por hacerme vivir una de las mejores experiencias de mi vida y haberme dado la oportunidad de conocer a unas personas maravillosas. Jamás lo olvidaré. Una publicación compartida de Saul Craviotto (@saul_craviotto) el 21 de Nov de 2017 a la(s) 5:18 PST

Saúl Craviotto, primer finalista de la noche

Silvia Abril, segunda finalista de 'Masterchef'

Silvia y Saúl, el gran duelo final de 'Masterchef Celebrity'

Felicitación de la Policía Nacional

El programa, como siempre, se ha dividido en tres fases.entraron a las cocinas de 'Masterchef Celebrity' dispuestos a darlo todo para hacerse con el premio. En la, contaron con la presencia de una invitada muy especial:, con dos estrellas Michelín.Los participantes tuvieron queelaborado por la chef, siguiendo las instrucciones de esta. Los jueces, con ayuda de María Marte, fueron los encargados de degustar los platos de los concursantes.Todos los finalistas hicieron un buen trabajo al emular esta elaboración de la chef. Sin embargo, tras degustar todos los platos, los jueces nombraron a. De esta forma, el deportista se convirtió en el primer finalista de la noche,, expresó el participante, emocionado, al conocer la noticia.La últimade 'Masterchef Celebrity' no podía haber elegido una localización mejor:, dos veces mejor restaurante del mundo, con tres Estrellas Michelín y dirigido porEn esta prueba, Silvia Abril, Patricia Montero y José Corbacho tuvieron que elaborar un menú creado por los hermanos Roca, que ellos mismos degustaron.Los aspirantes dispusieron de. Pese a tener varios problemas en las cocinas, todos los concursantes lograron presentar sus platos en esta última gran prueba de exteriores.se convirtió en lade la noche, después de que los chefs degustasen los platos. Finalmente, Silvia Abril se convertía en la segunda finalista de la noche. La humorista se enfrentaría después a Saúl Craviotto, que la estaba esperando en las cocinas para elEn la gran final de 'Masterchef Celebrity', Saúl y Silvia tuvieron que presentar, cada uno, unAsí, debían demostrar a los jueces todas las dotes que han adquirido a lo largo del concurso culinario.Los familiares de los dos finalistas y los ex concursantes no han querido faltar al gran duelo final y han visionado el cocinado desde las galerías del plató. Además,, con 12 estrellas michelín, se han sumado a esta gran cita y han supervisado el trabajo de Saúl y Silvia.La propuesta de la humorista consistió en unprimero de royal de alcachofas, almejas y trufa, seguido de un solomillo de romescu y minipuerros y un helado de crema catalana, con chocolate y aceite de oliva de postre. Saúl, por su parte, elaboró un, quiso resaltar Martín Berasategui al degustar los platos de los finalistas. Tras aplaudir el gran trabajo, esfuerzo y dedicación de los dos concursantes,como el que hoy hemos probado", añadióde ambas propuestas.El deportista donó, así, lospara ayudar a los niños con cáncer., expresó el deportista, visiblemente emocionado.con un tuit en el que dejaron claro el orgullo que sienten por su compañero. "Pasión, dedicación, esfuerzo, superación, vocación... Tiene su recompensa. ¡Orgullosos de ti! ¡Grande Craviotto! Oro en "Masterchef Celebrity"", escribían.