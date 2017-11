¿Qué nombres serán tendencia para los nacidos en 2018?

Poner nombre a un bebé es una de las decisiones clave que tienen que afrontar los padres, y no suele ser una tarea fácil cuando no se ha determinado con antelación. Entonces hay que llegar a un acuerdo y, en ocasiones, las preferencias de cada uno se alejan de las de su pareja. Muchas veces no se parte con una idea clara y es habitual repasar listas infinitas de nombres en busca de aquél que nos parece el ideal. ¿Qué hacer? ¿Optar por un nombre original o mejor optar por los clásicos?

Si estás esperando para tener un bebé en las próximas semanas o en 2018, quizás te interese conocer cuáles son los nombres más usados en los últimos meses para poder tomar una decisión.

Con los datos que conocemos y como escuchamos a diario, en los últimos años se ha producido un regreso a algunos de los nombres clásicos de toda la vida, que tienden a alternarse por temporadas. Junto a ellos, se intercalan los de personajes famosos, reales o de ficción, sin perder la perspectiva de los que reciben los bebés de los famosos.

En 2015, según los datos del INE, los últimos oficiales publicados, Lucía y Hugo eran los nombres de niña y niño más populares, seguidos por María y Daniel y Martina y Pablo. Sin embargo, los datos cambian en función de la comunidad autónoma, ya que en algunas se dejan sentir otras costumbres o la preferencia por los nombres en los idiomas cooficiales.

Nombres más frecuentes por comunidad autónoma en 2015, según el INE



Si seguimos hasta el decimoquinto puesto en el listado de nombres más utilizados de 2015, entre los niños encontramos a Martín, Alejandro, Adrián, Álvaro, David, Lucas, Mario, Diego, Manuel, Leo, Mateo y Javier.

Y entre las niñas, a Paula, Sofía, Daniela, Alba, Julia, Carla, Sara, Valeria, Noa, Emma, Claudia y Carmen.





Las tendencias

Las tendencias no suelen cambiar radicalmente, aunque con las excepciones de los más clásicos, algunos nombres van perdiendo adeptos entre los futuros padres debido a su propio éxito. Es difícil hacer previsiones, pero en 2018 se espera que muchos de los que han predominado hasta ahora sigan estando entre los más elegidos.

Eso sí, habrá que ve si triunfan nombres de niña como en del bebé de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez, Alana Martina, que llegó después de los mellizos Mateo y Eva o, ¿quién sabe?, si el anuncio de la Lotería de Navidad refuerza los Daniel y Daniela (la versión española del nombre de la extraterrestre del sport). María José Suárez ha optado este año por Elías para su pequeño y Jerónimo ha sido el nombre elegido por Eugenia Silva y Alfonso de Borbón.

Los significados

Si nos queda alguna duda sobre los nombres, siempre podemos fijarnos en su origen, en su significado. Aunque no lo tenemos en cuenta y es el uso el que hace que los nombres nos suenen con naturalidad, descubrir la historia que hay detrás puede ser determinante para tomar una decisión.

Lucía, por ejemplo, viene de luz. María, de origen más debatido, se extendió sobre todo por ser el nombre de la madre del Jesucristo, según el Nuevo Testamento. Martina, por su parte, hace referencia a Marte, que era la antigua deidad griega de la guerra.

Entre los nombres de los niños más usados, Hugo, de origen germánico, hace referencia a la razón y la inteligencia. Daniel proviene de 'justicia de Dios', y Pablo, que debe su extensión al apóstol San Pablo significa en su origen 'pequeño'.