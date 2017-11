El escritor asturiano Gregorio Morán quema las redes al hablar sobre Cataluña

Arden las redes, y el causante es un asturiano: el escritor Gregorio Morán. Una entrevista a cuenta de su último libro, "Miseria, grandeza y agonía del PCE", ha levantado ampollas a cuenta de sus declaraciones sobre la crisis catalana y sobre figuras de época franquista como Rafael Sánchez Mazas.



"Gabriel Rufián es un quinqui llegado a la política" afirma Morán en la entrevista, publicada en "El Mundo", en la que muestra su pesar por las consecuencias del proceso secesionista sobre la ciudadanía catalana: "Hay una diáspora real de la inteligencia en Cataluña".



El escritor carga también contra los medios catalanes ("Aquí la pleitesía de los periodistas con el poder es absoluta desde la época de Pujol"), sus alusiones a las "falacias" de figuras como Oriol Junqueras y Carme Forcadell, sus críticas a Ada Colau (a la que califica de "amateur") o sus comentarios sobre las injerencias rusas en el procés ("Es como un tebeo de Mortadelo y Filemón"). Críticas que le han valido aplausos y reproches en twitter.





Me retracto de TODAS mis buenas opiniones de Gregorio Morán fueran cuáles fueran, estaba equivocada. Encima le preocupa EL TURISMO. Ni hablar, no sé ni si me voy a leer sus libros ya que los tengo bajados, no es prioridad tampoco.