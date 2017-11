WhatsApp sufre una nueva caída masiva

WhatsApp ha sufrido esta tarde una caída masiva en varios países de Europa, entre ellos España, según han denunciado varios usuarios a través de las redes sociales. La popular aplicación de mensajería instantánea no permitía a última hora de esta tarde recibir mensajes, lo que ha generado un aluvión de mensajes tanto en Twitter como en Facebook. El servicio ha quedado interrumpido durante uno 20 minutos.



Evidentemente no es la primera vez que sucede algo así. En las últimas semanas la popular aplicación ha sido noticia, además, por incorporar novedades como la presencia en tiempo real de sus usuarios.



Pero no es la única novedad. Desde hace unos meses la popular aplicación de mensajería (de largo la más utilizada de España) permite además borrar mensajes. Si cumplen, eso sí, una serie de características que te contamos aquí.



WhatsApp tiene más de mil millones de usuarios activos y es una de las aplicaciones móviles y web más populares de Internet.



Ni WhatsApp ni Facebook, empresa matriz del servicios de mensajería, han informado, hasta el momento, de las causas de la caída del servicio de la popular aplicación, un problema que se ha repetido varias veces en los últimos meses. Se espera, no obstante, que en las próximas horas se informe de la causas que han llevado a esta interrupción del servicio.



Como no podía ser de otra forma la caída de Whatsapp ha provocado gran cantidad de reacciones en redes sociales. Mucha gente ha tirado de ironía ante el agobio que para muchos puede suponer quedarse sin esta aplicación de mensajería instantánea.





Pensaba que era mi celular ?????? pero siempre entro a Twitter a ver si Whatsapp se ha caído y así fue :v pic.twitter.com/ttUeCcHp0F — Neks10 ? (@Neks10) 30 de noviembre de 2017