"No importa si nos dejan sin trabajo, pero ¡ay de quien diga que el cachopo es una croqueta!"

El escritor Xaime Martínez (Oviedo, 1993), que también es músico y letrista del grupo "La Bande", ya tiene publicados dos libros de poemas en castellano "El tango de Penélope", premiu "Universidad de Oviedo" de 2012, y "Fuego cruzado", Premio Antonio Carvajal del 2014, además de un libro de narrativa "Los tres mil cuentos de Marcelino Tongo" con Diego Álvarez Miguel, premiu "Universidad de Oviedo" de 2012. Ahora acaba de publicar "Hibernia" (editorial Saltadera).

- ¿Qué es "Hibernia"?

-Es mi primer poemario en asturianu, en el que he reunido una serie de poemas que escribí durante el año que viví en Dublín. Es una reflexión identitaria y emocional a través de la historia y la tradición literaria irlandesa, un espejeo de la situación asturiana e irlandesa, un examen de la opresión que crean las instituciones modernas sobre los elementos más pequeños...

- - Irlanda es una utopía fallida: la lucha por una nación independiente que acabó siendo un paraíso fiscal para las multinacionales tecnológicas?

-Algo así es lo que sostengo en el poema que abre el libro. Por supuesto, es una exageración: los irlandeses están mucho mejor ahora que semiesclavizados por los ingleses. Y sin embargo, no deja de resultar paradójico que la independencia irlandesa sirviese para acentuar el declive de la lengua gaélica. Creo que tenemos mucho que aprender, para que las fuerzas del sistema no parasiten movimientos movimientos populares, o al menos para que no los instrumentalicen.

- ¿Por qué escribir en llingua?

-Vengo de una familia en la que se habla relativamente poco asturiano. Pero creo que es una cuestión de sensibilidad y de respeto: cualquier persona mínimamente sensible tiene el deber ético de hablar la lengua de las personas que la rodean. La función de las lenguas no es exclusivamente comunicativa, sino también social e identitaria. A veces no es cuestión de llegar más lejos, sino de llegar más cerca.

- ¿Qué aporta la llingua a una generación de creadores como la suya que ya está totalmente internacionalizada?

-Para que exista lo internacional, tienen que existir las naciones. Si no, todo sería un continuo espantoso. Precisamente porque nuestra generación conoce los horrores de la uniformacion, insistimos con más ahínco en lo pequeño. Al igual que la sociedad asturiana, sus artistas pueden ganar mucho reconociendo y modelando el bilingüismo que ya los constituye.

- Dice que este poemario fue un encuentro con el celtismo y que ve el celtismo como una forma de construir Asturias en oposición a España. Explíquese.

-Bueno, esa fue una manera en la que se construyó en los 80 la identidad asturiana. A mí siempre me tiró el rollo medieval-céltico, pero cuando uno crece se va dando cuenta de las trampas que se ocultan en ese relato. Es evidente que la música asturiana tiene más que ver con la en Ávila que con la de Cork. En cierta medida mi estancia en Irlanda, me sirvió para revisar mi propia identidad.

- ¿Cómo construir Asturias más allá de una identidad sustentada en el cachopo y la Santina, como usted ha dicho?

-Es curioso que en Asturias valoramos más lo simbólico que la realidad que supuestamente sustenta esos símbolos. Supongo que es común a otros sitios. No pasa nada si nos queman el monte, si nos dejan sin trabajo y desactivan los movimientos obreros, si nos cercenan la lengua y la cultura. Pero ¡ay como alguien diga que los cachopos son croquetas (y que nos perdonen las croquetas)! Yo creo que hay muchas cosas valiosisimas que tenemos que reivindicar en Asturies: nuestro movimiento obrero, nuestra verdadera cultura gastronómica (no la estupidez hecha carne de los cachopos), nuestra gestión del territorio (el ejemplo de los vaqueiros que estudia Adolfo García), etcétera.