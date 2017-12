Qué ver en Netflix este puente de diciembre

El puente de diciembre (pasado por agua en Asturias) ofrece a los amantes del cine y las buenas series una oportunidad para disfrutar de tardes en casa al calor de las novedades de Netflix. Hemos seleccionado cinco series y cinco películas para que le saques el máximo partido a la plataforma, ahora que ha subido el precio a los abonados.



Las cinco series que no te puedes perder



1. Dark

Los que la han visto aseguran que si te ha gustado "Stranger Things", "Dark" se encuentra en un nivel superior. La serie también está ambientada en los años 80 y los secretos y asesinatos se suceden a lo largo de la primera temporada, disponible en Netflix desde el 1 de dicimebre.

2. Las chicas del cable

Una serie española en Netflix siempre merece una mención. Más si se hablamos de "Las chicas del cable". La ficción ya conquistó al púbico con su primera temporada y el 25 de diciembre, día de Navidad, estrena la segunda. El puente de diciembre es un buen momento para ponerse al día. Por cierto, el 20 de diciembre también llega a Netflix otra producción española: "La casa de papel".

3. The Sinner

The Sinner es una de las grandes apuestas del mes de la plataforma de streaming. Es una de esas series de producción propia de Netflix que consiguen conquistar al público. The Shinner (la pecadora) narra la historia de una mujer que asesina a un hombre al que aparentemente no conoce de nada. La siere tiene en Netflix ocho capítulos de una historia con final cerrado (al menos, de momento).

4. Picky Blinders

Picky Blinders es una de esas series que demuestran que las buenas producciones no sólo vienen de Estados Unidos. Desde Reino Unido viene esta turbulenta historia sobre una familia de gángsters en el Birmingham posterior a la Primera Guerra Mundial.

5. Narcos

Narcos es uno de esos clásicos que todo el mundo recomienda ver en Netflix y por eso debe formar parte de esta lista. Tras las dos primeras temporadas, con Pablo Escobar como principal reclamo, la serie sobre el narcotráfico colombiano consigue enganchar con su tercera temporada y demuestra que hay vida más allá de Escobar.

Las cinco películas que no te puedes perder

1. Navidad en el camino

Si buscas una película navideña hoy mismo se ha estenado en Netflix, "Navidad en el camino". Esta comedia romántica sigue la estela de "Un Príncipe de Navidad", otra de las propuestas de la plataforma para esta época del año.



2. Jurassic World

La última entrega de Parque Jurásico, una de las películas más taquilleras de 2015, pronto tendrá continuación firmada por Juan Antonio Bayona. Mientras se estrena "Jurassic World: el reino caído", en Netflix está disponible la primera parte del film, una película entretenida y apta para toda la familia.

3. Un monstruo viene a verme

La película de Juan Antonio Bayona, "Un monstruo viene a verme", es una de esas películas que invitan a la reflexión. De ésas que hay que ver porque suele mencionarse en todas las conversaciones. Eso sí, es una película dura para ver con el pañuelo en la mano.



4. Ciudad de Dios

Ciudad es una película dura que se podría considerar un imprescindible en la lista de "películas qué ver". Si aún no has tenido oportunidad de verla este puente es el momento. El film mantienen atrapado al espectador con la vida de los niños que viven en las favelas de Río de Janiero.

5. My Happy Family

La película "My Happy Family" es uno de los últimos estrenos en la plataforma. Es un film alemán que muestra la realidad de una mujer casada de 52 años que decide irse de casa en una sociedad completamente patriarcal.