La libertad es un blues de Barbara Hendricks

El predicador se llamaba Barbara Hendricks y ayer vino al teatro Campoamor de Oviedo a llevar al público el mensaje de los refugiados, de la lucha por los derechos humanos, de la libertad y de la justicia, inspirada por el espíritu de Martin Luther King y con su voz de soprano sumergida en la larga tradición de la música negra de raíz. Blues y gospel. Un recital íntimo, sostenido tan sólo por dos músicos suecos muy eficaces y en el que el público se desmelenó tarde pero justo a tiempo para la última canción, antes de los bises.

Eso sucedió con "I wish I knew how it would feel to be free", una de las canciones, como todas las que interpretó ayer, que sirvieron de himno en los años cincuenta y sesenta para la lucha del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos y que acompañaron las marchas de la comunidad afroamericana. La versión, ya casi acabado el concierto, obró también el milagro en el tobillo de Barbara Hendricks. Se lo había torcido ayer mismo por la mañana y el esguince le obligó a salir al escenario con bastón y movimientos algo limitados.

El espectáculo, con un Campoamor abarrotado, lo habían iniciado, unos compases antes, el guitarrista Ulf Englund, primero, con un blues arrancado al dobro en el que se apoyó durante la mayor parte del concierto, y Mathias Algotsson después, al órgano Hammond y después al piano, donde se le vio menos encorsetado y más juguetón.

Tras el preámbulo, Barbara Hendricks apareció sin mediar palabra, bastón y batín, y se arrancó con la inmarcesible composición de Curtis Mayfiedl "People get ready". Después explicó, como había contado también el presentador al inicio del concierto, que estaba muy contenta de estar aquí, su problema con el tobillo y que venía a cantar por la libertad todas esas canciones que acompañaron las marchas de los derechos civiles, "porque hoy más que nunca necesitamos cantar a la lucha por la justicia y la libertad en todo el mundo". También citó a Martin Luther King, como haría durante toda la noche, para dejar claro que su canción era de esperanza: "El arco de la historia es largo pero apunta hacia la justicia".

Y enlazó "We shall not be moved", con "Woke up this morning", adaptaciones del repertorio gospel que Hendricks y los suecos interpretaron en tiempos medios basados en el blues, siempre con la voz de la soprano funcionando como un hilván hacia el registro de la lírica.

"Ain't Gonna Let Nobody Turn Me Around" dio paso a "Amazing Grace" y ahí, con los músicos más recogidos y la voz de Hendricks en primer plano, se pudo ver por primera vez la variante de plegaria exquisita con la que bendijo en varias ocasiones al público. Lo volvió a hacer, por ejemplo, en "Take my hand, precious Lord", acompañada solo por el Hammond, y, aún más depurada en el lamento sincero evangelizador, con el clásico popularizado por Vera Hall "Another man done gone".

El concierto siguió por ese camino. Con canciones que cuentan cosas tan terribles de forma tan hermosa como "Strange fruit" y sus cadáveres de negros colgando de los árboles del sur como una fruta extraña. Y Hendricks tiene la virtud de explicar en castellano el contexto y apoyarlo con citas. Hasta tradujo, "porque es importante que la gente lo entienda", había declarado hace una semana a este periódico, el poema "Home" de la poetisa Warsan Shire. De su voz salieron versos cargados de razón como este: "nadie sube a sus niños a una patera a menos que el agua sea más segura que la tierra". El recitado le sirvió para introducir un medley con "Summertime" y "Sometimes I feel like a motherless child", con Ulf Englund enfrascado en un acompañamiento de mínimos, el slide pegado al dobro, efectivo e hiriente.

"Debemos aprender a vivir juntos como hermanos si no queremos morir juntos como idiotas", citó una vez más a Lutero King Jr.. Y el público se rió , y la banda se vino arriba y dejó el bastón y empezó a bailar para cantar el "I wish I knew how it would feel to be free". En el último minuto, el público empezó a dar palmas. El trío abandonó el escenario pero todavía hubo un bis donde intercambiaron "Oh Freedom" con "We shall overcome", en el remate a la mejor campaña por los derechos humanos que uno puede imaginar en un teatro.