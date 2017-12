La escuela frena la violencia de género

"Estás conectada, ¿por qué no me contestas?". "¿Con quién hablas?". "Sin ti no puedo vivir". "Eres mi media naranja". "Desde que tienes novio, ya no sales con nosotros".

Frases como éstas se escuchan a diario en las aulas de los institutos. Sin llegar a la violencia física, la dominación y la sumisión son piezas del juego amoroso entre los adolescentes. Hay más formación, hay más sensibilidad, hay más condena social... Pero, más de una cuarta parte de los jóvenes de entre 15 y 29 años siguen viendo "normal" la violencia machista, según un estudio elaborado por el Centro Reina Sofía. ¿Qué falla entonces? Los profesores creen que el problema es de límites. "Nosotros tenemos predisposición y sensibilidad, pero nuestra capacidad se limita al aula. Por mucho que nos esforcemos, el entorno familiar puede favorecer el modelo contrario", aseguran.

Es remar en muchos casos contra corriente y contra una sociedad que "piensa que la solución a un problema social lo tiene la escuela". El director del Centro del Profesorado y Recursos (CPR) Gijón-Oriente, Jorge Antuña, insiste en que la violencia de género es "un problema social" y que los docentes "tenemos límites imposibles de superar". Precisamente con el objetivo de "salir al entorno", el centro del profesorado acaba de poner en marcha un proyecto piloto titulado "Otras miradas. Educando en igualdad y prevención de la violencia de género". "Conjuga dos cosas: la formación en estrategias de prevención y que los alumnos presten un servicio a la comunidad", explica Antuña. Ese servicio tiene forma de proyecto o proyectos, ya que en él participan trece centros educativos de Gijón. "Cada uno de ellos colabora con una asociación diferente para que la propuesta de igualdad que hagan los alumnos tenga eco en su entorno", añade Carlos Pérez, asesor de diversidad en el centro.

En el proyecto colaboran un total de 180 trabajadores, que están recibiendo una formación extra de 15 horas sobre el origen cultural de las desigualdades, las identidades de género, la sexualidad... La respuesta de los docentes es "muy positiva", al igual que la de los adolescentes. "Siempre hay casos de resistencia, pero en general los jóvenes tienen sensibilidad. Tanto chicos como chicas. No se podría decir que unos más que otros", señala la profesora y asesora de Primaria en el CPR María Jesús Benéitez.

Eso sí, la primera reacción de los chavales cuando en el encerado se escribe la palabra "igualdad" es decir: "Eso ya existe". "A medida que trabajas con ellos en la brecha salarial y la violencia de género, ya se van dando cuenta de que no es así", comenta Carlos Pérez. "Sí, con ejemplos cercanos lo acaban entendiendo", apostilla Óscar González, asesor de Secundaria.

La mayoría de docentes perciben en las clases actitudes de control entre las parejas, fundamentalmente a través de las nuevas tecnologías, y también agresividad verbal. "Si no son casos graves, no solemos llamar la atención a los alumnos, porque se trata de generar una nueva situación de conflicto. Nosotros apostamos más por fomentar la reflexión y que ellos mismos sean capaces de extraer sus conclusiones", abunda Óscar González. Los profesores, no obstante, echan en falta una "mayor coordinación entre Administración, colegios y asociaciones" para cambiar la mentalidad de los chavales.

El barómetro del Centro Reina Sofía es demoledor: un 27,4% de los jóvenes cree que la violencia de género es una conducta "normal" en la pareja. Por entender mejor la realidad, un 31,5% de los encuestados (1.200) atribuye a la población inmigrante el aumento progresivo de casos; el 21,2% considera que se trata de "un tema politizado que se exagera" e incluso un 7% cree que es algo "inevitable" y que "siempre ha existido", aunque esté mal. ¿Qué más falla? La psicóloga gijonesa Isabel Menéndez Benavente opina que las campañas institucionales de concienciación están enfocadas a los adultos y "la información no llega" a los jóvenes. "Sucede lo mismo con el sexo. A pesar de toda la información que se da sobre métodos anticonceptivos, hay embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual. Incluso hay más que nunca. En el caso de la violencia machista, los adolescentes sólo piensan en el maltrato físico, el psicológico no lo contemplan".

Menéndez Benavente cree que lo que hace falta no es información, sino "formación desde edades bien tempranas". Y por supuesto no sólo en el colegio -apuesta por la educación emocional-, también en el seno de las familias. "El problema es que muchas veces los mensajes que reciben se contradicen en casa. Ven por ejemplo a su padre que da un golpe en la mesa y pide a voces la cena a su mujer. Entonces, por mucho que les hablen fuera de igualdad, entienden que eso no va con ellos", reflexiona. Para la psicóloga, lo más preocupante es que manifestaciones como el sentimiento de culpa o el silencio de mujeres adultas se adquiere cada vez más temprano. "El ser queridas y aceptadas es lo más importante en la vida para muchas adolescentes. Y para ellos, la dominancia, el liderazgo, el ser el macho alfa. Yo tengo casos en mi consulta de niñas jovencísimas, de 16 años, que son incapaces cuando hablan conmigo de dejar de contestar a su chico por Whatsapp", cuenta. Ése es el primer peldaño que se baja para acabar en el horror de la violencia de género.