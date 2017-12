"Petit Pop" regresa con lo mejor

"Petit Pop" vuelve a la escena, como acostumbran en estas fechas. En esta ocasión el grupo de pop familiar lo hace con un plato combinado de su carrera, el álbum recopilatorio "Petit Popíssimo" (2010-2017). Y eso lleva adosado una gira que empieza el sábado (17 horas) en la Laboral de Gijón con Nacho ("Manta Ray"), Igor Paskual, Paula Rojo, "Elle Belga" y Anabel Santiago. La gira recorrerá Asturias y España, pero hay un recinto que les agrada sobremanera, el circo Price de Madrid: "Si me dan a escoger lo elegiría antes que el Bernabéu", dice entre risas Lara González, a la que le hace mucha ilusión el Price.

Y Lara, componente de "Petit Pop", con Mar Álvarez , Pedro Vigil y Covadonga de Silva, repasan con LA NUEVA ESPAÑA cómo ha sido el camino del grupo, un viaje que se comprime en "Petit Popíssimo". "Hemos recogido tres canciones de cada disco, que ya llevamos cinco. Fue un poco con todo el dolor de corazón. Es difícil decir qué canciones dejas fuera. Nos guiamos mucho por los directos". Lara añade otra reflexión sobre el recopilatorio: "Es un momento para mirar qué hicimos hasta ahora. Ha sido un disco por año. Fue como volver a contemplar todo lo que habíamos hecho. Y darle oportunidad de que nos escuchen los que no nos conocían, a la par que los que ya nos conocen sigan cantando nuestras canciones en el coche o donde sea".

Los componentes del grupo vienen de bandas de la escena pop / rock de los años noventa. Y, como cuenta Lara González, es complicado calibrar el valor de cada experiencia y época. "Cada cosa en su momento. Ahora yo no podría hacer lo que hacía con 'Undershakers'. Pero sí ves esas cosas que tantas veces hablamos. Aquí, con los niños y familia, no hay postureo. Aquí vienen a verte o no. Lo mejor de este trabajo, lo que importa es luchar porque el público familiar pueda tener un espacio, recintos adecuados" para disfrutar juntos. "Y desde nuestra humilde perspectiva, con calidad. Lo mejor de todo es salir a tocar y ver que la gente se lo pasa bien".

"Petit Pop" incluye en este recopilatorio canciones que reparte entre los álbumes "Petit Pop 2012", "No nos gustan los lunes", "No nos da pereza la naturaleza", "Vámonos en bici" y "Surf en la bañera"; incluye además versiones instrumentales.

El recorrido en la carrera de estos músicos que finalmente han entrado en el corazón de niños y familia no tiene un punto de origen determinado "No sé como surgió; fue muy natural", matiza Lara. "Nosotros vamos carreteando guajes, sobrinos y sus colegas van con los suyos. Pero fue algo natural. Lo que decíamos; cada momento tiene su circunstancia y característica. De lo que si nos dimos cuenta es que claramente llegó ese momento".

Hay otra consideración muy interesante en "Petit pop" y que tiene que ver con los mercados: "Sí que estamos viendo cómo nos va tratando y respetando la industria poco a poco. Aunque sigue ocurriendo eso de que te preguntan: ¿un concierto para niños y cobráis? Eso ya está cambiando. Además estamos orgullosos porque lo que hacemos es parte de la vida sociocultural que manejamos; ir con nuestros peques y nuestras familias".

El grupo ha creado una atmósfera que tiene mucho que ver con los cambios socioculturales en la familia y que casa con la personalidad de sus miembros. En todo caso lo que está claro es que ante los críos lo que hagas hay que hacerlo honestamente "porque huelen el miedo y la mentira. Como no te creas lo que estás haciendo, ellos lo notan".