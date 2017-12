La Lotería de Navidad cambió la vida de Nacho Guerreros

El conocido actor que interpreta el personaje de Coque en 'La que se avecina', Nacho Guerreros, pudo dar un giro a su vida gracias a un premio de la Lotería de Navidad.

El de Calahorra, en La Rioja, trabajaba de camarero en un bar cuando el 22 de diciembre de 2002 recibió la mejor noticia que le podía dar la vida. Y es que fue en su pueblo natal donde se repartió el Gordo de Navidad ese año, el primero en euros. Fue la prima del actor la que le avisó a las 10.27 horas de la mañana para decirle que su paxdre tenía un décimo de El Gordo.

Su padre no se lo pensó dos veces y compartió el gran premio con su hijo para que pudiese comprar los derechos de la obra Bent, de Martin Sherman, y así llevarla al teatro y demostrar su valía como actor. Gracias a esa interpretación el que era camarero recibió un premio de la Unión de Actores para después recalar en otra gran serie de éxtio, 'Aquí no hay quien viva'.

"Si mi padre no me hubiera prestado el dinero, yo no habría podido hacer la función. Para mí fue fundamental esa lotería", cuenta Guerreros, que recuerda todo con gran emoción.



