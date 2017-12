La televisión en Nochebuena es un espectáculo de refritos, apuestas musicales y programas con sabor a viejo que no buscan sorprender al espectador, sino ofrecerle el mismo espectáculo cada año. Tras el mensaje institucional del rey Felipe VI, hubo poca variedad en las parrilas.



Únicamente Telecinco decidió huir de una tediosa gala o un recopilatorio de los "mejores momentos" de cualquier programa de su cadena para emitir la película "Frozen", el fenómeno de masas de Disney, que fascinó a los niños de todo el mundo. Hasta ahí bien.



El problema surgió cuando en mitad del clímax del filme, en el que la protagonista, Elsa, entona con fuerza el "Let It Go" ("Suéltalo", en español) el tema más conocido de la película, la cadena decidió cortar la canción y emitir publicidad.



Un detalle del que se hicieron eco muchos espectadores en Twitter y que criticaron abiertamente en la red social.





Telecinco nos a cortado la canción de Frozen pic.twitter.com/MUzc0og0g5 — Bea (@beita1986) 24 de diciembre de 2017

Indicios de que el mundo se va al carajo. Telecinco corta Frozen, para anuncios, en medio de la canción Let It Go — JM Blanco (@BlancoJoseMaria) 24 de diciembre de 2017

Telecinco corta Frozen en pleno 'Let It Go' para poner un corte para la publicidad https://t.co/qiz1wWQNmQ pic.twitter.com/cuhLhSqYjX — Borja Terán (@borjateran) 24 de diciembre de 2017