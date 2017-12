Bonoloto: resultado y combinación ganadora de hoy miércoles 27 de diciembre

En este mismo artículo te contaremos, en cuanto se celebre el sorteo a cargo de Loterías y Apuestas del Estado, cuál es el número premiado o combinación ganadora de la Bonoloto de hoy miércoles 27 de diciembre. Los resultados aún no están disponibles pero puedes actualizar este mismo enlace para saber los números agraciados en cuanto se hagan públicos por parte de la entidad organizadora.



Recuerda que todos los días puedes consultar el resultado de este y otros sorteos en nuestra página de combinaciones ganadoras. Si después de comprobar tu boleto no has tenido suerte, ni en este ni en otros sorteos (aquí tienes todos los resultados de los últimos días) puedes volver a intentarlo.



En cuanto a los sorteos de la jornada, hoy hay cupón de la ONCE (te dejamos aquí el resultado).

¿Cómo se juega a BonoLoto?

Cada apuesta de BonoLoto consiste en seleccionar 6 números de una tabla de 49 (números del 1 al 49). Puedes escoger el que más te guste o dejar que tu lotero lo deje al azar.

¿Cuánto cuesta jugar a este sorteo?

El importe de cada apuesta es de 0,50 euros (50 céntimos). El importe mínimo del boleto completo es 1 euro, por tanto:

Si tu boleto participa en un único sorteo, debe incluir al menos 2 apuestas (50 céntimos x 2 apuestas x 1 sorteo = 1 euro).

Si tu boleto participa en dos o más sorteos (sorteo semanal), puede incluir desde 1 única apuesta (50 céntimos x 1 apuesta x 2 sorteos = 1 euro).

Existen varias categorías:

Primera Categoría: si se aciertan todos los números de la apuesta.

Segunda Categoría: acertando 5 números de la apuesta más la extracción del número complementario (que se extrae del sorteo, una vez realizado este).

Tercera Categoría: Acertando los 5 números de la apuesta.

Cuarta Categoría: si se aciertan cuatro números de la apuesta.

Quinta Categoría: si se aciertan tres números de la apuesta.

Reintegro: Si el número destinado a este premio coincide con tu boleto.

¿Cómo puedo elegir mi combinación?

Para jugar a BonoLoto en loteriasyapuestas.es debes seleccionar los 6 números de cada apuesta de forma manual (seleccionando tú los seis números de cada apuesta) o aleatoria (el sistema selecciona los números de manera aleatoria).

Lotería de Navidad

