La campeona del mundo de ajedrez renuncia a ir al Mundial de Arabia Saudí

Un ejemplo de principios de lucha feminista. La ajedrecista ucraniana Anna Muzychuk ha renunciado a defender sus dos títulos mundiales en el Campamento del Mundo que ha comenzado en Arabia Saudí, por celebrarse en un país que no respeta la figura de la mujer.

La ajedrecista ha colgado un mensaje en su perfil de Facebook en el que detalla las razones por las que ha tomado esta dura decisión. "No quiero sentirme una criatura de segunda", escribió. La decisión no le afecta sólo a nivel competitivo, también en lo económico. "En cinco días hubiese ganado más que en una docena de competiciones'', asegura. La determinación de la ucraniana no ha pasado desapercibida en las redes sociales y han sido muchos los que la han aplaudido.

Éste es el texto íntegro de su mensaje: "En pocos días voy a perder mis dos títulos mundiales, uno a uno. Sólo porque he decidido no ir a Arabia Saudí; por no jugar con las reglas de otros, por no llevar abaya (un vestido simple y suelto, esencialmente un vestido parecido a una bata), por no tener que ir acompañada cuando estoy en la calle y, en resumen, por no sentirme una criatura secundaria. Hace exactamente un año gané esos dos títulos y era la persona más feliz en el mundo del ajedrez, pero ahora me siento muy mal. Estoy preparada para luchar por mis principios y saltarme esa convocatoria, en la que podía haber ganado más que en una docena de competiciones juntas. Todo esto es muy molesto, pero lo más decepcionante de todo es que a casi nadie le importa. Es un sentimiento realmente amargo, pero no lo suficiente como para que cambie mi opinión y mis principios. Lo mismo pasa con mi hermana Mariya y estoy muy contenta de que compartamos el mismo punto de vista. Y sí, para aquellos que les interese... ¡Volveremos!".