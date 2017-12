Moradiellos: "Me faltaba investigar la actuación de Franco durante la guerra fría y estoy en ello"

"LA NUEVA ESPAÑA era el diario de los abuelos en el Fontán, donde yo nací, donde ellos vivieron. Recuerdo a mis abuelos, a ´Papa´, llamábamos así al abuelo, abrir el periódico todas las mañanas y pasarse una mañana entera leyéndolo. Es como el emblema ilustrado de Oviedo. Por eso me parece que es absolutamente maravilloso pensar que me habéis distinguido con este premio". Así agradecía ayer el historiador Enrique Moradiellos García (Oviedo, 1961) la concesión del premio "Asturiano del mes", que entrega este periódico. Un galardón que recogió "muy emocionado", según confesó, y rodeado por sus familiares y amigos, en un acto en el que avanzó el tema de su próximo libro: un estudio sobre Francisco Franco que se publicará en inglés la próxima primavera.

"Después de las otras investigaciones casi me quedaba trabajar sobre Franco biográficamente y en el periodo de la guerra fría, y estoy trabajando en ello", afirmó el historiador, que anunció que su próximo libro, editado en inglés, se titulará "Franco: anatomía de un dictador".

El historiador ovetense, catedrático de Historia en la Universidad de Extremadura y Premio Nacional de Historia de España 2017 por su "Historia mínima de la Guerra Civil española", recogió los atributos del galardón –una portada personalizada del diario, una caricatura de Pablo García y la estela diseñada por José Manuel Legazpi– de manos de la directora del periódico, Ángeles Rivero, quien destacó que la concesión del premio a su estudio de síntesis sobre la contienda bélica había sido "el motivo perfecto" para distinguir a Moradiellos con el "Asturiano del mes" correspondiente a octubre. Un galardón con el que el diario quiere reconocer, añadió Rivero, "la importantísima labor de investigación histórica que ha hecho Enrique Moradiellos durante décadas".

En relación a ese Premio Nacional de Historia de España, Moradiellos reveló que "si había alguien que no se lo esperaba ese era yo. Primero porque no hay candidatos, es algo absolutamente secreto. Y segundo porque me parecía absolutamente extraño que una obra sobre la Guerra Civil, que no son obras muy premiadas en estas convocatorias, mereciera el galardón". Celebra, no obstante, tanto la concesión del premio como que ese galardón le haya permitido retornar a Oviedo para recoger el "Asturiano del mes" y hacerlo, además, en compañía de sus seres queridos. "Nos hace mucha ilusión que haya convertido este acto de entrega en una fiesta para sus amigos y familiares de Asturias. Es indicativo de que valora el reconocimiento que le estamos dando", añadió Ángeles Rivero.

Aunque lleva varios años afincado en Extremadura, Enrique Moradiellos no olvida sus raíces asturianas. "Creo que te haces más ovetense y asturiano a medida que te alejas de Asturias y de Oviedo. Algunos ven que cuando paso por el Fontán me dan ataques de comprar un hórreo; eso que antes venías aquí y decías ´¡qué cosa tan hortera!, ¡qué cosa tan ridícula!´. Pues no, porque cuando vives fuera esos pequeños detalles tienen otro valor. A mí me apetece llevar un hórreo, coger una ´Santina´ y comprarme un traje de asturiano para ponerlo en Extremadura. Las raíces son muy fuertes", afirmó.

"Creo, como Max Aub, que tu patria es donde hiciste el Bachillerato", añadió Moradiellos,_"y yo lo hice aquí, en Asturias. E hice la carrera y conocí a mi mujer, Susana Botas, estudiando de aquella en el Caserón de San Vicente, en el centro del Oviedo antiguo, precisamente en el lugar probable de su fundación. Los dos somos ovetenses de pro y lo llevamos en el alma. Y que el periódico de Oviedo, ya sé que de Asturias pero fundamentalmente de Oviedo, me distinga con este galardón es algo muy emocionante".