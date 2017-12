Un pueblo de Granada recupera la "tradición" de pujar para bailar con mujeres

Varios partidos han tachado de "vergonzoso" e "inaceptable" la "puja para bailar con mujeres" que el Ayuntamiento de Lecrín (Granada) pretende recuperar con motivo de la fiesta de los Santos Inocentes, y han censurado que desde Diputación se aporte financiación para esta iniciativa, que reclaman su suspensión.



El alcalde de Lecrin presentando las fiestas de su pueblo,recuperando una puja de mujeres! pic.twitter.com/s7n7NPebA3 — Charo (@CharoBae) 27 de diciembre de 2017

Piden una rectificación

Así se han pronunciado a través de distintos comunicados el PP, IU y Vamos Granada, cuyos representantes también handonde el alcalde de la localidad, Salvador Ramírez (PSOE), explicaba el martes en rueda de prensa en qué consistía esta "tradición".Según relataba,. "Yo voy a lo mejor con mi mujer y llega un hombre y dice, '10 euros por que la señora del alcalde baile con otra persona' y el alcalde, que está un poco mosqueado dice 'mi mujer cómo va a bailar con éste'. 15 euros el otro puja" y "vamos pujando, pujando y así se recopila dinero para la fiesta", relataba el regidor.El PP ha consideradoy sostiene que su presentación en el Patronato Provincial de Turismo, un edificio público, es "incalificable"."Me quedo sin palabras, es un", ha resaltado la diputada provincial del PP Inmaculada Hernández, que ha exigido la "dimisión inmediata" del alcalde de Lecrín por proponer la puja, y también la del diputado José Enrique Medina "porque, lejos de oponerse o llamarle al orden, le dejó hacer y de esa forma hizo suya esa medida como promotora del turismo en la provincia".Para Inmaculada Hernández, resulta "imprescindible" que el presidente de la Diputación y secretario general del PSOE en Granada, José Entrena, "dé explicaciones de manera inmediata" y exija la dimisión de su responsable de Turismo. "Si calla, estará autorizando una", ha enfatizado.La diputada ha recordado que, hace aproximadamente un año, el grupo socialista en la Diputación dijo que queríapor considerarla retrógrada y sexista y ha pedido que "explique a los granadinos si esto que se quiere hacer en Lecrín no es mil veces más sexista, más retrógrado y mucho peor".La diputada provincial de IU, Carmen Capilla, ha denunciado que "esel Diputado de Turismo, José Enrique Medina, haya financiado una fiesta de estas características"."Unapor parte de los asistentes". Un hecho, que según Capilla, "es denigrante para la mujer". Por mucho que sea una tradición centenaria, ha abogado por no consentir que "se sigan celebrando festejos en los que se venden a las mujeres como si fuesen ganado".Por su parte, la coordinadora provincial de IU, Mari Carmen Pérez, ha apuntado que "estas situaciones no pueden ser avaladas por una Diputación Provincial. No se puede recuperar una tradición sin el filtro del paso del tiempo".Por ello,y que no permita que estos actos sucedan en propio siglo XXI".Desde, por "insultante, anacrónica y vergonzosa", pues "si algo así se debe recordar es para saber de dónde venimos y que no vuelva a pasar,", ha sentenciado la edil de esta formación en el Ayuntamiento de Granada Marta Gutiérrez.La concejal ha advertido de que "", lamentando que desde la Diputación se "fomente algo así".