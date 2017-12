¿Quién es quién en la serie de Netflix "El Chapo"? Estos son los personajes reales que aparecen en la trama

Quien lo haya visitado alguna vez y se haya parado a "platicar" un rato con sus habitantes sabrá que México es un país extraordinario. En todos los sentidos. Por eso, aunque parezca increíble, la serie "El Chapo" -una gran apuesta de Netflix, en colaboración con el canal Univisión- supone para el espectador una inmersión en la anonadante realidad mexicana, quizás difícil de aceptar desde una mentalidad europea, pero realidad al fin y al cabo.

Porque a pesar de que la serie "El Chapo" -como todas las producciones cinematográficas y de televisión- ficciona algunos pasajes de la vida del último gran narcotraficante, un elevado porcentaje de lo que cuenta -sus actores dicen que en torno al 80%- está basado en hechos reales, que fueron noticia en un México aún más convulso de lo que lo es ahora, que vivía inmerso en una cruenta guerra de cárteles.

La serie que narra algunas de las peripecias y salvajes fechorías de ese narcotraficante "chaparrito" y de cara redonda -y a menudo con bigote- que lideró el cártel de Sinaloa, movió toneladas de cocaína por todo el mundo y se hizo experto en túneles para cruzar mercancía por la frontera con Estados Unidos, deja al descubierto las vergüenzas del país azteca, con las que sus habitantes, ya resignados en la mayoría de los casos, conviven a diario sin más remedio que asumirlas. Un México tan violento como descaradamente corrupto. Donde la vida de las personas a veces tiene el mismo valor para el Estado que para el "Narco": ninguno.

Por eso muchos seguidores de la serie de Netflix se hacen la misma pregunta: ¿Quién es quién en "El Chapo"? La inmensa mayoría de los nombres están cambiados o incompletos respecto a los reales y este artículo pretende ser una guía para todos aquellos que, ajenos a la reciente historia mexicana, se han visto sorprendidos por los acontecimientos que narra la producción televisiva. Estos son los principales personajes reales que aparecen en "El Chapo" a lo largo de sus dos primeras temporadas:

"El Chapo" Guzmán



El Chapo es El Chapo. Da título a la serie y se llama igual que en la realidad: Joaquín. Nacido y criado en la zona rural de La Tuna, en el estado de Sinaloa, no tuvo una infancia fácil. Enseguida se interesó por el cultivo de la droga y terminó medrando en el Cártel de Guadalajara, primera gran organización de narcotráfico en México. Tras su desintegración, El Chapo se queda con la plaza de Sinaloa, desde la que irá creciendo para satisfacer su enorme ambición. En torno a todo ello gira la serie de Netflix. Los productores se mantuvieron firmes en mantener el nombre real del conocido narcotraficante y, de hecho, el abogado de éste, que se encuentra recluso en un penal estadounidense, ya amenazó con una demanda por haberlo utilizado. Está interpretado por Marco de la O.

Don Ismael



Su nombre de pila es el mismo en la serie de Netflix que en la realidad. Pero lo que no se especifica en la producción audiovisual es que se trata de Ismael "El Mayo" Zambada. El otro hombre fuerte del cártel de Sinaloa y hombre de confianza de El Chapo. De hecho, tras la última captura de Joaquín Guzmán él era el mejor posicionado para liderar el cártel. Es uno de los narcos más escurridizos para las autoridades. Tanto es así que se ha forjado su propia leyenda en las montañas de Sinaloa al no haber sido capturado pese a que ha habido varias operaciones de fuerzas especiales.

En la serie también sale un sicario de confianza de El Chapo, que va ascendiendo en la organización, a quien llaman "Toño". Este personaje podría estar inspirado en "El Cholo" Iván, uno de los brazos ejecutores de confianza de Joaquín "El Chapo" Guzmán.

El Güero



No resulta difícil saber que en realidad se trata de Jesús Hector Palma Salazar, alias "El güero Palma", quien en la vida real sufrió la misma violenta tragedia que padece en la serie. Otro líder del cártel de Sinaloa y hombre de confianza para El Chapo.

Don Miguel Ángel



El gran líder del narcotráfico que aparece, con el nombre de Don Miguel Ángel, en la primera temporada de la serie de Netflix -al mando de un cártel de Guadalajara en el que hacía sus pinitos El Chapo- no deja de ser otro que Miguel Ángel Félix Gallardo, más conocido como "El jefe de jefes". Todo un pionero del narcotráfico en México, el primero en establecer relaciones con los cárteles colombianos y en controlar el contrabando en la frontera con Estados Unidos. Fue detenido en 1989 y a él le dedican uno de sus corridos más conocidos -titulado "Jefe de jefes"- "Los tigres del norte", la banda mexicana de música norteña más popular.

Amado



Este personaje, interpretado por Rodrigo Abed, lleva irremediablemente a otro de los históricos narcos de México y de los que más puentes tendieron con los boyantes cárteles colombianos para transportar droga del país sudamericano a los Estados Unidos. Se trata de Amado Carrillo Fuentes. Y si aún no te suena, quizás lo haga su sobrenombre: "El señor de los cielos". Curiosamente, nació en Sinaloa, como el Chapo y el "Jefe de jefes". Al frente de la plaza de la fronteriza Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua, se convirtió en el narco todopoderoso -no sin el apoyo de autoridades políticas y militares- tras la caída del Cártel de Guadalajara. "El señor de los cielos" supo hacer del soborno y la discreción sus dos grandes armas. Su patético final no lo vamos a desvelar para no destripar una parte interesante de la serie a quienes desconozcan cómo acabó Amado Carrillo Fuentes.

Benjamín Avendaño



Este personaje, en realidad, no es otro que Benjamín Arellano Félix, líder del Cártel de Tijuana junto a su hermano Ramón, que también aparece en la producción de Netflix, en la que tiene el mismo final que tuvo en su vida real. Se quedaron con esta plaza del noroeste mexicano tras la disolución del Cártel de Guadalajara. No dudaron en entrar a la guerra con otras organizaciones criminales, como las de Juárez o Sinaloa. Así, mantuvieron un duro contencioso con El Chapo Guzmán, algo que deja bien a las claras la serie producida por Netflix y Univisión. Amor, precisamente, no se tenían€

Arturo Bernal Leyda



La similitud con su nombre real es clara. Y ya no hay dudas una vez se ve el desarrollo de los acontecimientos en la serie. Se trata de Arturo Beltrán Leyva, que adoptó el mismo alías que tenía Félix Gallardo: "El jefe de jefes". En la serie también aparece su hermano, "El arriero", que en realidad es "El mochomo", Alfredo Beltrán Leyva. Y, efectivamente, su captura marca la ruptura de Arturo con El Chapo. Finalmente el cártel de los Beltrán Leyva se distancia del de Sinaloa y entra en guerra con El Chapo, no dudando en buscar alianzas con otras organizaciones como Los Zetas. Lógicamente, Arturo Bernal Leyda tiene en la serie un final muy similar al que sufrió Arturo Beltrán Leyva€

"La Muñeca"



¿En quién está inspirado este personaje, sicario de confianza y brazo ejecutor de los Beltrán Leyva? La respuesta hay que buscarla en un hombre de gesto tosco y con un rostro que, si alberga un mínimo de compasión, la tiene bien escondida: Edgar Valdez Villarreal, más conocido como "La barbie", alias en el que sin duda se basa el nombre ficticio que idearon los guionistas de la serie de Netflix. Se labró a conciencia su fama de sicario sanguinario.

El Cano



He aquí uno de los personajes más violentos de la serie. ¡Y mira que es difícil! En la producción de Netflix lidera con mano militar al grupo de "Los emes". Pues bien, en la realidad él es Heriberto Lazcano; y su organización criminal, "Los zetas". Exmilitares que cuentan con una gran formación de combate, eran el brazo armado el cártel del Golfo hasta que se establecieron por su cuenta, haciéndose fuertes en el estado de Tamaulipas y, concretamente, en la plaza de Nuevo Laredo, otra localidad fronteriza con Estados Unidos. Sobre Heriberto Lazcano han circulado todo tipo de rumores, más o menos fundados: entre ellos, que alimentaba a las fieras que tenía en su rancho con enemigos capturados o que incluso él mismo comía carne humana. Hasta su supuesta muerte a manos de la Marina mexicana ha sido puesta en duda por algunos expertos.

Raciel

El líder del Cártel del Golfo en la serie, pese a que se llame Raciel, está basado en Osiel Cárdenas, otro histórico narcotraficante de México, también con fama de violento. No hace falta más que echar un vistazo a sus alias: "El Loco", "El Patrón", "Padrino", "Memo" y "El Mata Amigos". Su hermano Antonio, "Tony Tormenta", también es un personaje de cierto peso en la serie, al que, por cierto, no le cambian el alias. Osiel Cárdenas fue el que utilizó a Los Zetas como grupo de sicarios del cártel, aunque la jugada no resultó del todo buena, puesto que, tal y como muestra la serie "El Chapo", Los Zetas acaban escindiéndose y declarando la guerra al Cártel del Golfo.

El Chente



En realidad, se llama Vicente Carrillo Fuentes, hermano de "El Señor de los Cielos", de quien heredó el mando del Cártel de Juárez. Le apodaban "El Viceroy" y rompió su alianza con "El chapo" Guzmán después de que éste le traicionase sobre la figura de su hermano pequeño Rodolfo (Rodolfillo, en la serie). ¿Cómo fue esa violenta traición? Se cuenta muy bien en la serie de Netflix, así como la posterior alianza de "El Viceroy" con Los Zetas y los Beltrán Leyva para plantar cara a El Chapo y su cártel de Sinaloa.

Nazario



El capo más místico de la serie: es líder de su propia religión al mismo tiempo que reparte droga y balazos. No puede ser otro que Nazario Moreno "El Chayo", archiconocido líder del cártel del estado de Michoacán conocido como La Familia Michoacana o, posteriormente, Los Caballeros Templarios. Un asesino singular, que no dudó en utilizar la religión para ganar adeptos. Así, en Michoacán, muchos temían a Dios, pero también a él.

El Moreno (y otros)



Dejando a un lado a los capos de los cárteles y entrando en la familia de El Chapo que aparece en la serie de Netflix, destaca la figura de uno de sus hijos, "El Moreno". Mismo mote que tenía en la realidad Edgar Guzmán. Su triste final en el aparcamiento de un centro comercial de Culiacán levantó todo tipo de suspicacias: la serie apuesta por una un tanto rocambolesca, que no desvelaremos aquí.

En la producción de Netflix y Univisión también aparecen otros integrantes de la familia de El Chapo. Entre ellos, su religiosa y sencilla madre, a la que llaman Doña Esperanza pero en realidad es María Consuelo; o sus esposas: Alejandra, Graciela y Elba, que en realidad se llaman Alejandrina, Griselda y Emma. Son aún más las mujeres que se conocen de la vida de El Chapo, quien, según dicen, se enamora tan pronto como las olvida. Igualmente aparece en la serie otro hijo mayor de El Chapo, al que llaman "Quino" y que se correspondería en realidad con Iván Archivaldo.

Y, con especial relevancia, aparece en algunos capítulos un hermano de El Chapo, a quien ponen el alias de "El Pollo", el mismo que tenía en la vida real Arturo Guzmán Loera, quien, efectivamente, tuvo el mismo funesto final que sufre en la serie.

Felipe Alarcón (y otros)

No deja lugar a dudas: este presidente de México que en la serie llega al poder mostrando la intención de plantar cara al narcotráfico y que así lo hace, pero sólo con parte del mismo y aliándose con la otra parte, está basado en la figura de Felipe Calderón, quien gobernó el país entre 2006 y 2012. Previamente, salen en la serie, aunque con menos protagonismo, otros presidentes: en la primera temporada aparece un personaje que irremediablemente recuerda a Carlos Salinas de Gortari, quien gobernó el país azteca desde 1988 a 1994. Igualmente se menciona al primer cambio de signo político del presidente de la historia del país, lo que se correspondería en la vida real a la llegada de Vicente Fox a la presidencia, cuando por primera vez gobernó el PAN y no el PRI.

También aparece con fuerza en un momento de la segunda temporada un candidato que amenaza a las fuerzas establecidas y tradicionales, y que obliga a narcotraficantes y políticos a unir fuerzas para luchar contra su triunfo, al que apuntan las encuestas electorales. En la serie le ponen el nombre de Andrés Labrador y en realidad es Andrés Manuel López Obrador, fundador y militante del partido político Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) que pujó con fuerza en las elecciones presidenciales contra Felipe Calderón.

Conrado Sol



Es, tras El Chapo, seguramente el personaje más importante de la serie de Netflix. Y, a buen seguro, el que más debate genera en México en torno a quién es su correspondiente personaje en la realidad. Porque, si El Chapo representa a la violenta ambición del capo de la droga, Don Sol representa a la irrefrenable ambición de un político que no duda en alternar alianzas y corromperse con tal de medrar. Un personaje oscuro y en el que su sucia ambición es sólo comparable con su habilidad para servir de enlace entre el presidente y los narcotraficantes. Pese a que genera debate, la teoría más aceptada es que representaría a Genaro García Luna, funcionario que fue medrando en el escalafón del departamento de Seguridad del Estado mexicano, ocupando los mismos puestos que ocupa en la serie Conrado Sol, y sobre el que pesan acusaciones de violación de derechos humanos y por coaligarse con los cárteles.