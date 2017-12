Cuponazo de la ONCE del viernes 29 de diciembre de 2017: resultado y números premiados

El número premiado en el sorteo del cuponazo de la ONCE de hoy viernes 29 de diciembre de 2017 es el 44501 con la serie 056 . Han obtenido premios adicionales de 100.000 euros los números 57168 de la serie 0 79, el 94814 de la serie 025, el 87849 de la serie 013, el 05609 de la serie 109, el 71860 de la serie 033 y el 97083 de la serie 067.



