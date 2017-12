"Red Dead Redemption 2" podría llegar a las tiendas en junio

El destino preferido del próximo verano será el salvaje oeste. "Red Read Redemption 2", el juego más esperado del año, llegará a las tiendas el 8 de junio de 2018. Así lo ha adelantado la cadena de tiendas danesa "Coolshop". Una filtración que no pasaría de ser un rumor más de no contar con los antecedentes de la tienda, que cuatro años atrás ya adelantó el lanzamiento de "GTA V".



La noticia ha sido adelantada por la cuenta de Twitter "Red Dead News", que también apunta los antecedentes de la tienda, que ya ha rectificado la publicación. Pero no a tiempo de evitar incómodas capturas, ampliamente difundidas a través de las redes sociales.





