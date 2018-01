Sorteo de Navidad de la ONCE

El primer premio ha sido para el número 21993, ganador de 400.000 euros el cupón.

El segundo premio ha sido para el número 04577, ganador de 40.000 euros el cupón.

El tercer premio ha sido para el número 95209 ,ganador de 20.000 euros el cupón

Además el sorteo ofrece dos premios adicionales: El primer premio adicional ha sido para el 04577, dotado con 40.000 euros al boleto. Y el segundo premio adicional ha sido del 95209, que reparte 20.000 euros.

Los billetes del número anterior y posterior al principal se llevarán 400 euros, los que preceden y siguen al primer premio adicional cobrarán 300 euros y los equivalentes del segundo premio adicional recibirán 200 euros. En total estas aproximaciones suman 450 cupones afortunados.