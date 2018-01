Euromillones: resultado y combinación ganadora de hoy martes 2 de enero de 2018

La combinación ganadora del sorteo del Euromillones celebrado este martes, 2 de enero de 2018, ha estado formada por los números 20, 10, 21, 48 y 28 . Las estrellas fueron el 1 y el 8. La recaudación del sorteo ascendió a 36.136.421,20 euros.

En el sorteo de Eurimillones de hoy no existe ningún boleto acertante de primera categoría (cinco aciertos y dos estrellas) pero si ha habido acertantes de segunda categoría (cinco aciertos y una estrella). En España, hay una persona premiada en La Coruña. Además, en Madrid, existe un boleto acertante de tercera categoría (cinco aciertos) que se llevará 166.227,54 euros.

