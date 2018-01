Gordo de La Primitiva: resultado y combinación ganadora de hoy domingo 7 de enero

La combinación ganadora del sorteo del Gordo de la Primitiva de hoy, domingo 31 de diciembre de 2017, ha estado formada por los números 25, 29, 52, 37 y 5. El número clave, esencial para llevarse el bote de 5,8 millones de euros, es el 2.

Si después de comprobar tu boleto no has tenido suerte, ni en este ni en otros sorteos (aquí tienes todos los resultados de los últimos días) puedes volver a intentarlo.



Os recordamos que mañana habrá sorteos de la Bonoloto y del Cupón diario de la ONCE, de los cuales informaremos en LA NUEVA ESPAÑA.