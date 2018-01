Valores universales con sabor nórdico

"Todo está como siempre, Leni descansa en su cama y Sergio duerme en la suya. Pero no todo está igual: algo raro ha pasado. Cuando papá le dice a Leni que se vista, ¡resulta que es IMPOSIBLE! Leni no sabe cómo hacerlo. ¡Se lo pone todo al revés!". Lo particular de esta historia es que su protagonista, que rondará los siete años de edad -y que parece seis mayor que su hermano Sergio-, no sólo ya no puede ponerse la ropa por ella misma, sino que es incapaz de hacer todas las cosas que había aprendido y que la convertían en una niña independiente. Está sufriendo una especie de regresión y el motivo no es otro que... Para saberlo tendréis que leer el libro "Leni se vuelve un bebé", un ejemplo más de la apuesta de la editorial Gato Sueco por explicar el rico mundo interior de las niñas y niños y por dar pautas a seguir en el tratamiento de los celos, la autoestima, la rabia y otra serie de sentimientos, la mayoría de las veces contradictorios, que van moldeando su particular universo. Esta obra, con la que muchos se identificarán, está escrita e ilustrada por la sueca Emma Adbage, una de los pesos pesados de la casa nórdica y que ya en su día ilustró el bello "Tilly creía que..." una gozada de libro que supuso el debut de Eva Staaf como escritora de temáticas infantiles, en el que los niños se enfrentaban a las enormes contradicciones entre el pensar y actuar de los adultos. A Tilly y su amigo Tage, los protagonistas de esta historia, les gustaría saber cómo sería ser otra persona, así que se lanzan a analizar su entorno, sus amigos, las familias de éstos e incluso la gente que se van encontrando por la ciudad: "A veces, cuando pasan hay alguien sentado en la calle. Tilly no necesita saber leer el cartel para entender que el chico probablemente tiene hambre. -¡Vamos a darle una moneda! -dice Tilly. -Sólo tengo la tarjeta -contesta su mamá. -Entonces, dásela -dice Tilly. Pero su mamá le dice que es una tarjeta de crédito con un montón de dinero. -Pues mejor -dice Tilly. Pero su mamá no entiende, porque sigue caminando". Las obras de esta editorial, que intentan que los niños se diviertan, se emocionen y se hagan preguntas, siempre obligan a reflexionar, pero sobre todo a los mayores, que era uno de los objetivos de sus responsables, cuatro mujeres que engloban el talento sueco y el español y que unen sus pasiones para crear una empresa que, además de ser responsable educacionalmente lo es ambientalmente ya que imprimen sus libros en España utilizando papel reciclado y certificado FSC, reduciendo al mínimo el impacto sobre el entorno, como ellas mismas explican: "muchas editoriales grandes imprimen en China, lo que conlleva mucho transporte que ensucia el aire y la Tierra y muchas veces, mano de obra en condiciones de semiesclavitud". Lo tienen muy claro estas cuatro heroínas (cualquier editor tiende a serlo), amantes de las historias de Pippi Langstrum o Los Moomin y cuyo primer proyecto, "Por qué llora el papá", nació gracias a una exitosa campaña de micromecenazgo que sería también el primer paso en la andadura de una empresa que, gracias a su ya larga lista de éxitos, se ha convertido en imprescindible en el ámbito de la literatura infantil que intenta hacernos pensar.