Bonoloto: resultado y combinación ganadora de hoy lunes 8 de enero de 2018

El resultado del sorteo de la Bonoloto celebrado este lunes 8 de enero de 2018 es: 46 - 16 - 49 - 25 - 02 - 14. El número complementario es el 39 y el reintegro, el 0 .



De Primera Categoría (6 aciertos) existe un boleto acertante que ha sido validado en la Administración de Loterías Nº 1 de Lalín (Pontevedra), situada en Rua Principal, 13. Al no existir boletos acertantes de Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario), el importe destinado a dicha Categoría pasa a incrementar el de la inmediata inferior

