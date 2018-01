Euromillones: resultado y combinación ganadora de hoy martes 9 de enero de 2018

La combinación ganadora del sorteo del Euromillones celebrado este martes 9 de enero de 2018, ha estado formada por los números 6, 49, 38, 12 y 15 . Las estrellas fueron el 2 y el 9 .

¡Mucha suerte!

Los resultados aún no están disponibles pero puedes actualizar este mismo enlace para saber los números agraciados en cuanto se hagan públicos.





¿Qué es el Euromillones? El sorteo de Euromillones se celebra todos los martes y viernes y en él pueden participan ciudadanos de Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza. El primer sorteo se celebró en febrero de 2004 en París. Cada apuesta tiene un precio de dos euros en la mayoría de los países y consiste en seleccionar 5 números entre el 1 y el 50 y dos estrellas, entre los números 1 y 11. Ganan el máximo premio los acertantes de todos los números, aunque también reciben premio aquellos que acierten cinco números y una o ninguna estrella, cuatro números y 2, 1 o ninguna estrella, tres números y 2,1 o 0 estrellas, dos números y 2, 1 o 0 estrellas; y un número y las dos estrellas.