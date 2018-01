¿Qué hacer hoy en Asturias?

Avilés y comarca

Taller de escritura. Nueva sesión del club "Entre lecturas y café", en el café Lord Byron (calle de Palacio Valdés, número 1), a partir de las 19.00 horas de hoy. Posteriormente se celebrará otro club de conversación.

Exposición de juguetes. La Casa de Cultura de Avilés acoge la exposición "Juego y juguetes. Memorias imborrables". La muestra recopila alrededor de 200 piezas de juguetes de diferentes épocas. Abre de 11.00 a 13.00 horas y de 18.00 a 21.00 horas.

Exposición. La Agrupación Socialista de Avilés acoge en su sede de la plaza de Domingo Álvarez Acebal la exposición "La balada del norte", una muestra del artista Alfonso Zapico. La entrada es libre.

Generación del 27. El Museo de la Historia Urbana de Avilés acoge la exposición "La Generación del 27 y su época". Abre de 10.30 a 13.30 horas y de 16.00 a 20.00 horas.

Exposiciones colectivas de Navidad. Las galerías de arte Octógono y Amaga tienen expuestas sus respectivas colectivas navideñas. Pueden visitarse hasta el 13 y 15 de enero, respectivamente. La entrada es libre.

Gijón

Donantes. La Asociación de Donantes de Sangre de Gijón realizará hoy extracciones, de 9.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 21.00 horas, en la calle de Alfonso X El Sabio esquina con la de Magnus Blikstad, y de 16.00 a 21.00 horas, en la calle de Antonio Machado (Montevil).

Tertulia en La Arena. A las 19.00 horas de hoy, en el centro municipal de La Arena, se celebrará una tertulia sobre "El medio ambiente". La entrada es libre.

Documental en La Calzada. En el Ateneo de La Calzada, a las 19.00 horas de hoy, se proyectará el documental "Bienvenidos... ¿al paraíso?". La entrada es libre.

01 Cine social. Dentro de la VI Muestra de cine social y derechos humanos de Asturias, a partir de las 19.30 horas de hoy, en el Centro de Cultura Antiguo Instituto, se proyectarán los cortometrajes "La muerte buena", de Gabriel Galand; "Promissum", de Sverre G. Galgum; "Ninety-Two more or less", de Brindusa Ioana Nastasa, y "La profesora de inglés", de Alán González. La entrada es libre.

Oviedo

Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA. El Club Prensa Asturiana (calle de Federico García Lorca, número 7) ha programado para hoy, a las 20.00 horas, una proyección de "Un paseo por Sudáfrica, Lesotho y Suazilandia", del fotógrafo y viajero Jorge Fresno. La entrada es libre.

Escuela de Salud. Hoy, en la Escuela Municipal de Salud, la farmacéutica Marisa Nicieza dará la charla "La medicalización en la vida cotidiana ¿podemos evitarla?", a las 19.00 horas, en el centro social de la calle de Campomanes. La entrada es libre.

Republicanismo histórico. Sergio Sánchez Collantes e Ignacio Fernández Sarasola presentarán hoy, a las 19.30 horas, el libro "Estudios sobre el republicanismo histórico en España. Luchas políticas, constitucionalismo y alcance sociocultural", y a continuación Sánchez Collantes dará la conferencia titulada "Símbolos y emblemas republicanos en Asturias: origen y difusión en el siglo XIX". Será en el salón de actos del Real Instituto de Estudios Asturianos (plaza de Porlier). La entrada es libre.

Guerreros de Xi'an. La exposición dedicada a los guerreros de Xi'an, patrocinada por LA NUEVA ESPAÑA, abre hasta el 28 de febrero en el centro comercial Los Prados. Las entradas cuestan 6 euros para los menores de 12 años de edad y 8 euros para los adultos. Hay un bono familiar, para dos adultos y dos niños, y una oferta para colegios y asociaciones, a 5 euros por persona. Hoy abre de 11.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 21.00 horas.

Grabado. En la galería Gainsborough (calle de Ventura Rodríguez, en los bajos del hotel de la Reconquista), se puede visitar una exposición dedica a los "grandes maestros del grabado" hasta el 24 de enero. Abre de 12.00 a 14.00 horas y de 18.00 a 21.00 horas. La entrada es libre.

Bellas Artes. Continúan en el Museo de Bellas Artes de Asturias (calle de Santa Ana) las exposiciones "Dionisio González. Construir, habitar, existimar", hasta el 11 de febrero, y "Luis Fumanal Otazo, director artístico de la fábrica de loza de San Claudio", hasta el 28 de enero, y continúa expuesta la obra invitada "Procesión de Covadonga", de Genaro Pérez Villaamil, hasta el 18 de marzo. El museo abre hoy de 10.30 a 14.00 horas y de 16.30 a 20.30 horas. La entrada es libre.

Galería de arte. La galería de arte Guillermina Caicoya Art Projects (calle del Principado) muestra las últimas obras del turolense José Luis Mazarío. La exposición puede visitarse de 11.00 a 14.00 horas y 17.00 a 20.30 horas. La entrada es libre.

Vitrina Dolsé. Assaf Iglesias inaugura hoy, a las 20.00 horas, en VitrinaDolsé (en el escaparate de Dolsé Antiques, calle de Mendizábal), la exposición "13,5x16". La entrada es libre.

Arte culinario. Hoy, a las 19.30 horas, en el local Cambalache (calle de Martínez Vigil), se proyectará el documental "Comida de diseño". A continuación se abrirá un coloquio. La entrada es libre.

Sociedad Filarmónica. Hoy, a las 19.45 horas, en el teatro Filarmónica (calle de Medizábal), la Sociedad Filarmónica de Oviedo ha programado un recital del dúo formado por Jaime Maceira Naya (violín) y Elizaveta Yaroshinskaia (piano). Sólo para socios.

Las Cuencas

Charla en Mieres. Dentro de las actividades del centenario del Caudal Deportivo, a las 19.30 horas de hoy, en la Casa de Cultura de Mieres, se celebrará un coloquio titulado "El amor a unos colores", con la participación de José Antonio Ruidíaz (Moli), Orlando Menéndez Gutiérrez, Celso González Vázquez y Manuel Solís Viesca (Manolín Campona). La entrada es libre.

Centro

Cine en Siero. Dentro de la VI Muestra de Cine Social y Derechos Humanos de Asturias, a las 20.00 horas de hoy, en el teatro auditorio de Siero (la Pola), se proyectará el filme "Siembra", de Ángela María Osorio Rojas.

Oriente

Exposiciones en Llanes. La muestra sobre el centenario del fallecimiento de José Parres Sobrino (1865-1917) titulada "El señor de Partarríu", puede visitarse en la segunda planta de la Casa de Cultura de Llanes. Y la planta baja acoge la muestra "Barcos de pesca. Artesanos de San Vicente de la Barquera: Jesús Peñil y José Martínez Peñil". Se pueden visitar, de lunes a sábados, de 17.30 a 21.00 horas. La entrada es libre.