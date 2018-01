Euromillones: resultado y combinación ganadora de hoy viernes 12 de enero

En este mismo artículo te contaremos a eso de las nueve de la noche (en cuanto esté disponible cuál es el número premiado (la combinación ganadora) del sorteo de Euromillones de hoy viernes 12 de enero de 2018. ¡Mucha suerte!

Los resultados aún no están disponibles pero puedes actualizar este mismo enlace para saber los números agraciados en cuanto se hagan públicos. Recuerda que todos los días puedes consultar el resultado de este y otros sorteos en nuestra página de combinaciones ganadoras. Si después de comprobar tu boleto no has tenido suerte, ni en este ni en otros sorteos (aquí tienes todos los resultados de los últimos días) puedes volver a intentarlo.



En cuanto a los sorteos que tienen lugar en el día de hoy, puedes consultar aquí la combinación ganadora de la Bonoloto y los número premiados en el cuponazo de la ONCE (en este otro enlace).