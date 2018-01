La poesía de Ángel González se deja sentir en Madrid gracias a sus amigos

No era su voz, pero sí sus palabras. No era su figura, pero sí su presencia. Cuando se cumplen diez años de la muerte del poeta ovetense Ángel González, el latir de su poesía se ha dejado sentir en Madrid gracias al emotivo homenaje que ayer le hicieron sus compañeros y amigos en la sala Galileo Galilei de la capital, en el que participaron_centenares de personas. Un público entregado que hizo cola varias horas, a pesar de la gélida noche, para conseguir un hueco en la abarrotada sala.

En el escenario_se contó la historia del Premio "Príncipe de Asturias" de las Letras en 1985 a través de decenas de anécdotas. "Un día encontré el soneto perfecto, conmovedor, transparente. Cuando conocí a Ángel me dijo que lo había escrito cuando era muy joven, durante la visita de un circo a Oviedo, porque se enamoró de una trapecista", contó la escritora Almudena Grandes, antes de leer dicho soneto conocido por su primer verso "Me he quedado sin pulso y sin aliento".

El hispanista Allen Josephs compartió también sus recuerdos de González: "Recuerdo las noches en el Olivier, en Conde Xiquena. Te recuerdo convenciendo a Antonio Gades de que no bailar no era solidaridad con nadie, y menos con el pueblo español. Y en otra sala, hablando con Terele Pávez, convenciéndola de que ella no tenía culpa de lo que había hecho su padre"; unos recuerdos que arrancaron las risas de los asistentes.

Faltó Joaquín Sabina, indispuesto, pero el poeta Benjamín Prado leyó la canción que el de Úbeda dedicó a González, "Menos dos alas". También describió al poeta ovetense como "el maestro de la ironía fina, de la conciencia afilada, y que resumió la Postguerra en un solo verso: quien no pudo morir continúa andando". No faltaron el periodista Juan Cruz, el poeta Joan Margarit, el político Ángel Gabilondo, y el escritor Luis García Montero. Tampoco músicos como Pedro Guerra, Marwan, Luis Ramiro, Rozalén y Miguel Ríos, amigo de fiestas y batallas de González. Una cita histórica e inolvidable que reunió a varias generaciones gracias a los versos del poeta asturiano.