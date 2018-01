"La caja de los juguetes", ópera para los niños en el Filarmónica Visita guiada por las obras maestras del Bellas Artes Club de lectura en Foro Abierto Conciertos de "Mr. Black" y "Grupo Tekila"

Oviedo

01 Ópera infantil. Representación de la ópera infantil "La caja de los juguetes", hoy, a las 18.00 y a las 20.00 horas en el teatro Filarmónica (calle de Mendizábal). Entradas a 10 y 12 euros.

Bellas Artes. Hoy, a las 12.00 horas, visita guiada por las obras maestras del palacio de Velarde, en el Museo de Bellas Artes de Asturias (calle Santa Ana). No es necesario reservar.

Club de lectura. Hoy, a las 11.30 horas, en la librería Cervantes (calle del Doctor Casal) habrá una nueva reunión del club de lectura de Foro Abierto, de la mano de Fernando Menéndez. Abierto al público.

Poesía. XVIII "Poetry Slam" hoy a las 18.30 horas en el bar "Per Se" (calle Canóniga). Es un concurso de poesía en varias rondas, en el que participarán varios poetas, y un jurado, elegido al azar entre el público, decidirá cuales son los mejores. Entrada libre.

Rock. Concierto de "Mr. Black" en la cervecería "Gong" (calle de Martínez Vigil), hoy a las 22.00 horas. Mañana tocará en "Dirty Joe Tavern" (calle Azcárraga), a las 20.00 horas. Hoy, a las 22.30 horas en Espacio Estilo (calle de Joaquina Bobela) concierto de "Grupo Tekila".

Milonga. Milonga de inauguración de "EspacioTango", hoy a las 23.00 horas, en el hotel Las Lomas, en Cerdeño, con María Galo y Antonio Rufo. Entradas a 5 euros.

Centro

Charla sobre la evolución, en Noreña. El profesor de investigación del Museo Nacional de Ciencias Naturales, Antonio Rosas González, y la investigadora del Instituto Catalán de Paleontología Humana y Evolución Social, Rosa Huguet Pámies, ofrecerá hoy una charla sobre la evolución humana, a partir de las 11.00 horas, en la Casa de Cultura de Noreña.

Gijón

02 Concierto. Hoy, a las 20.30 horas la Banda de Gaites "Villa de Xixón" ofrecerá un concierto en el que presentarán su primer disco "Spirum". Entradas a 5 euros general y 8 butaca y entresuelo.

Documental. Hoy, a las 19.00 horas se mostrará en el salón de actos del Antiguo Instituto el documental "A mí me llamaban 'Libertario' (Ángel Díaz Ramos)", de Luis Felipe Capellín. Entrada libre.

Mercado artesano y ecológico. Hoy y mañana, en la plaza Mayor, se celebrará una nueva edición del Mercado Artesano y Ecológico de Gijón. Será de 11.00 a 15.00 y de 17.00 a 21.00 horas. Además habrá un taller de elaboración de pequeños monstruos con materiales reciclados de 12.00 a 15.00 y de 17.00 a 20.00 horas.

Cine. Hoy, a las 20.30 horas se proyectará la película "You were never really here" en el Centro Municipal Integrado de Pumarín Gijón-Sur. Entrada a 4 euros.

Concierto solidario. Hoy a las 21.30 horas tendrá lugar un concierto solidario en la Sala Albéniz, en favor de la Asociación Nacional del Síndrome IDIC15. Actuarán el "Trío Calavera", "Rafa Kas Trío", "Mbolakdas" y "A3". Entradas a 8 euros.

Videoproyección. A las 19.30 horas, hoy, se mostrará la videoproyección "El futuro perfecto" en el salón de actos del Centro Municipal Integrado de El Llano. Entrada libre.

Avilés y comarca

Luis Piedrahita, en el Niemeyer. El monologuista Luis Piedrahita actúa hoy en el auditorio del Centro Niemeyer con su espectáculo "Las amígdalas de mis amígdalas son mis amígdalas", a las 20.30 horas. Entradas agotadas.

Maratón solidario de ciclismo "indoor". El Club Rotario de Avilés organiza en el polideportivo municipal de Luanco (Gozón) el primer maratón benéfico "Indoor Cycling", hoy desde las 10.00 a las 18.00 horas. Los beneficios de la actividad irán a parar al programa de "Rotary Internacional" para la erradicación de la polio. Entradas a 5 euros.

Homenaje a Élida Fernández. El grupo de running "El Parque" organiza una quedada para correr un kilómetro en el parque Ferrera en recuerdo de Élida Fernández, la atleta que falleció el pasado 6 de enero a causa de un golpe de mar mientras entrenaba. El punto de encuentro, a las 9.00 horas, es el banco del parque que está junto a la entrada de la avenida Cervantes.

"Hoy se sale". El programa de ocio alternativo del Ayuntamiento de Avilés, "Hoy se sale" contará hoy con una gymkana entre las 19.00 y las 22.00 horas. Salida desde el local de la calle José Cueto, 46.

Concierto. El grupo "La Cosa Nostra" actúa hoy en el bar "Le Garage" del Carbayedo, a partir de las 23.00 horas. Entrada libre.

Palomas mensajeras. Continúan las jornadas sobre palomas mensajeras en el polideportivo del Quirinal. Además de la XLIII Exposición Nacional de Palomas Mensajeras, hoy a las 17.00 horas, se celebrará una charla sobre colombofilia con Jos Tonhé y Dick De Leeuw y a las 20.30 horas se entregarán los premios de la exposición y los Campeonatos Nacionales de 2017. Entrada gratuita.

03 E xposiciones colectivas de Navidad. Las galerías de arte Octógono y Amaga tienen ya expuestas sus respectivas colectivas navideñas. Pueden visitarse hasta el 13 y 15 de enero, respectivamente. Entrada libre en horario comercial.

Recorridos guiados. Los visitantes de la exposición "Francis Bacon. La cuestión del dibujo" en el Centro Niemeyer podrán conocer con más detalle la obra del artista irlandés a través de recorridos guiados gratuitos. Se realizarán los días ordinarios de apertura de las exposiciones: miércoles, jueves y viernes, a las 16.30 horas, y los sábados y domingos, a las 12.00 y las 16.30 horas. La duración es de 20 minutos y se ofrecerá a los visitantes que hayan adquirido la entrada para la exposición en ese mismo día.

Las Cuencas

Música. El grupo Magdalene Blue actúa hoy, a las 19.30 horas en la llibrería-café La Llocura de Mieres, situada en el número 1 de la calle Aller. La entrada es libre.

Ajedrez. Comienza el Campeonato de Ajedrez de Asturias por edades, hoy, a las 16.30 horas en el campus universitario de Mieres.

Canción asturiana. XXI Concurso Cuenca del Caudal hoy, a las 19.00 horas en el auditorio Teodoro Cuesta. Entrada libre.

Tenis. Hoy acaba el torneo de tenis que se viene desarrollando desde el pasado mes de diciembre en el polideportivo de Riaño, en Langreo, en las categorías de alevin, infantil y cadete. La competición se desarrollará a lo largo de todo el día.

Oriente

Documental en Cangas de Onís. La Casa de Cultura de Cangas de Onís acoge hoy la presentación del documental "El invierno del mundo" de Álex Galán, a las 19.00 horas. La entrada es libre.

Espacio Joven Llanes. La iniciativa de ocio juvenil alternativo Espacio Joven Llanes organiza hoy un taller de creación de arte. Esta actividad se celebra en el aula del Mar de la capital del concejo de 18.00 a 22.00 horas y está destinada a jóvenes con edades comprendidas entre los 12 y los 18 años.

Bendición de animales, en Posada de Llanes. La iglesia de Posada de Llanes celebra hoy San Antón con la tradicional bendición de animales. Será a las 13.00 horas.

San Julián y Santa Basilisa, en Porrúa. Porrúa, en Llanes, celebra hoy San Julián y Santa Basilisa. El "ramu" saldrá a las 12.00 horas. La misa solemne está prevista para las 13.00 horas seguida de procesión, ofrecimiento del "ramu", festival folclórico y sesión vermú. La fiesta seguirá por la tarde con juegos infantiles desde las 20.00 horas, una espicha popular a las 21.00 horas y verbena, desde las 22.00 horas, con el trío "Uno más uno" y la orquesta "Waykas Family".

Hoguera en Bricia, Llanes. La localidad llanisca de Bricia abre hoy el programa festivo con motivo de las celebraciones en honor a Nuestra Señora de la Paz con la plantación de la hoguera desde las 16.00 horas. A las 20.00 horas en la carpa que se instalará en la carpa de la Vega Tomasa tendrá lugar una espicha y juegos infantiles. Celestino Rozada acompañado del gaitero Jesús Noriega actuará a las 21.30 horas. El broche de oro a la jornada festiva lo pondrá, desde las 23.00 horas, una verbena.