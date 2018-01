"Nos sorprendería saber cuántos en España hicieron negocio con la esclavitud"

El artista plástico e ilustrador gijonés Luis Navazo acaba de publicar "Indianu", cómic ganador del VIII Premiu "Alfonso Iglesias" de historieta en asturiano.

- ¿Qué cuenta "Indianu" y qué aporta de diferente?

-Cuenta la historia de la emigración asturiana en la Cuba de finales del siglo XIX a través de la experiencia de dos amigos que se conocen en el viaje de ida a la isla. Durante el desarrollo del tebeo vemos cómo ambos experimentan las dos realidades de la emigración. Uno de ellos, la de la mayoría, la de todos aquellos que se volvieron igual que se fueron, en el mejor de los casos. Y el otro vive ese éxito que acompañó a muy pocos. Esos que consiguieron hacer fortuna. Además de otras tramas que imprimen algo de tensión a la historia. Una de esas tramas habla de un tema escasamente abordado por lo trágico e incómodo que aún hoy día resulta. La esclavitud en las colonias españolas y las familias que hicieron negocio con ella. Y nos sorprendería saber cuántos de los apellidos vinculados a la banca, la industria y los negocios en general más famosos y respetados del país hicieron negocio con la esclavitud. Así que podría decir que si algo tiene de diferente este tebeo es hablar de ese tema tabú.

- ¿Cuánto le atrae del mundo de la emigración asturiana?

-Yo mismo estuve viviendo fuera de Asturias unos años por trabajo, así que cuando hablo de emigración hablo de mí, aunque la ubique en el siglo XIX. Supongo que siempre se puede contar una historia de manera diferente si tienes el talento y la creatividad suficientes. Yo, simplemente, me conformo con no cometer errores históricos y ser capaz de defender mi dibujo. Y creo que lo he conseguido.

- Cuba como trasfondo de la obra. ¿Cuál es el atractivo que esa isla tiene para usted?

-Bueno, la pregunta sería cuál es el defecto de la isla, si es que lo tiene. Los atractivos están recogidos hasta en las frases y dichos populares. Las lecturas de aventuras de la adolescencia imagino que tengan bastante de culpa. En muchas el Caribe era el escenario en el que se desarrollaba la acción. En la trama de "Indianu" me interesa porque fue el último territorio español en el que la esclavitud fue legal.

- Escribir en asturiano: ¿tiene sentido en un mundo globalizado, dominado por el inglés?

-Joseph Conrad escribió su obra en inglés a pesar de ser polaco. Yo no soy Conrad, así que me puedo permitir intentar escribir en asturiano y hasta con errores.

- El asturianu, ¿cooficialidad ya?

-Sí, por qué no.

- ¿Somos una región de cómic?

-No sé si somos una región de cómic. Hay gente que lleva muchos años trabajando para darle el reconocimiento debido al medio. Algo que parece haberse conseguido en los últimos años. Talento seguro que hay. Lo que faltan son oportunidades de publicar para autores noveles en editoriales nacionales. Y a la vez nunca estuvo más accesible la autoedición y autopromoción de la obra de autor. Estamos situados entre dos comunidades muy potentes, como son Galicia y Euskadi. Eso hace que los miremos con cierta envidia en lo que a la edición, promoción y apoyo institucional del cómic se refiere.

- ¿Cuáles son sus referencias en el mundo del cómic?

-Eso es complicado, son muchas y muy diversas. Me imagino que, como tantos, empecé a leer superhéroes de crío. Los primeros dibujantes que me llamaron la atención fueron Gene Colan, en los primeros cómics de Dan Defensor que me compraba, y también Manolín, el guaje que mejor dibujaba de mi clase de primero de EGB del colegio Marcelo Gago.