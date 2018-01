Destrozan las tiendas de una multinacional de moda en Sudáfrica por una campaña racista

La cadena internacional de tiendas de moda Hennes and Mauritz (H&M), de origen sueco, se ha visto obligada a cerrar temporalmente sus tiendas en Sudáfrica después de que sus comercios sufriesen ataques vandálicos a consecuencia de la comercialización de una sudadera con la leyenda "Coolest Monkey in the Jungle" ("El mono más chulo de la jungla") , que en la web de la compañía se promocionaba con un niño modelo de raza negra. Los ataques vandálicos han tenido repercusión global, tras viralizarse varios vídeos en el que se ve a los asaltantes destrozar las tiendas.





