"Reino de fieras", alta tensión enjaulada

Lincoln es un buen niño. Con cuatro años es curioso, inteligente y bien educado. Hace lo que su madre le dice y sigue las normas. "Hoy las reglas son distintas. Y las reglas dicen que nos escondamos y no permitamos que el hombre del arma nos encuentre". Cuando un día feliz en el zoo se convierte en una pesadilla y Joan se ve atrapada con su hijo, deberá hacer acopio de todas sus fuerzas y encontrar el coraje para protegerlo a cualquier precio; incluso si eso significa cruzar la línea entre el bien y el mal, entre la humanidad y el instinto animal. Una línea que nadie imaginaría nunca traspasar. Pero, a veces, las normas son diferentes.

Reino de fieras es un thriller sobre la relación única e indestructible que une a una madre con su hijo, desde sus momentos más tiernos hasta sus impulsos más primarios, y sobre lo que sería capaz de hacer para protegerlo.

La novela de Gin Phillps fue el libro estrella de la Feria de Frankfurt de 2016, donde 21 países compraron los derechos. Premio Transfuge al mejor thriller extranjero en Francia y uno de los mejores libros de 2017 para varias revistas especializadas, es un proyecto cinematográfico en marcha con Margot Robbie ("El lobo de Wall Street") como productora y protagonista.

Según la autora, "como madre de un niño de cinco años, he pasado mucho tiempo en el zoo de mi ciudad. Y todos esos ratos en los que vas deambulando del tiovivo a la zona de las mascotas y de allí al recinto de los reptiles te permiten dedicarle mucho tiempo a darle vueltas a ideas para una potencial novela. Y, probablemente por los sucesos que escuchas en las noticias, con frecuencia me asalta el pensamiento de qué haría yo si alguien con un arma irrumpiera en el zoo. ¿A dónde iría? ¿En qué medida afectaría a mi plan que mi hijo estuviera conmigo? (Para ser totalmente sincera no puedo decir que este hilo de pensamientos estuviera totalmente motivado por una preocupación social. También solía darle vueltas a qué haría si los zombis tomaran el zoo. Uno tiene mucho tiempo para reflexionar cuando se dedica a observar a todas las posibles variedades de primates que existen). Pero en cierto momento se me ocurrió que quizá esas fantasías oscuras sobre una situación de vida o muerte podrían situarse en el centro de una novela sobre la maternidad. Quizá todos esos complejos aspectos de la maternidad —el amor, la felicidad, el sacrificio y el impulso animal que la acompañan— podrían salir a la luz con mucha más intensidad en una situación mucho más intensa".

La trama se desarrolla en tres horas: "Lo cierto es que me encantó trabajar dentro del marco de un ritmo de narración en tiempo real. En ciertos aspectos, hizo que la escritura fuera más fácil porque había muy poco margen para introducir elementos del pasado de los personajes. Cada pedazo de la historia tiene lugar dentro de las paredes del zoo, y solo queda espacio para fragmentos muy pequeños de lo que era la vida antes. De lo contrario, estropeas el ritmo y pierdes la intensidad. Eso hizo que seleccionar esos fragmentos concretos fuera un reto verdaderamente apasionante (y divertido, la verdad). Esos límites me obligaron a mantenerme muy centrada en la historia y me ayudaron a ser implacable a la hora de cortar todo lo que no fuera esencial".