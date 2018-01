Chus Pedro y Pipo Prendes llegan a Gijón con "Cantares de la mina y la mar"

Chus Pedro "Nuberu" y Pipo Prendes reanudan en el teatro Jovellanos de Gijón (mañana, 21.00 horas) la gira "Cantares de la mina y la mar", que inauguraron en 2016 en el teatro Campoamor de Oviedo. Una gira que está siendo "una experiencia muy atractiva y gratificante", dice Chus Pedro, que, sobre todo, da gran importancia a la "comunión que hay en los conciertos entre la gente y nosotros, tanto el público de uno como del otro". Y esta conexión tiene una expresión clara: "Son canciones conocidas que reflejan los ambientes de la mina y el mar, pero hay un denominador común: el chigre. En cualquier lugar con pozo minero, hay chigre. Y en cualquiera puerto, hay chigre", puntualiza Chus Pedro. El miembro de "Nuberu" tiene un argumento rotundo sobre el lenguaje musical: "Esto no es aceite y agua. La música es universal y mezcla. Descubres de pronto que el que no conocía los conciertos míos toma un gran interés y que él que no controlaba los de Pipo Prendes también despierta su interés. Hay una empatía y complicidad que une a gente de todas las ideologías y gustos musicales".

Además, argumenta Chus Pedro, no hay conflicto porque son canciones que están instaladas en la memoria colectiva de todos: boleros, habaneras, tangos y canciones asturianas. Y otros estilos como, "por ejemplo, 'Todo cambia', de Mercedes Sosa".

En la misma línea se explica Pipo Prendes: "La experiencia es enriquecedora. Como suelo decir, lo que hacemos Chus Pedro y yo se complementa. En definitiva, somos dos conceptos distintos pero complementarios". Y sentencia: "No todas las cosas distintas se pueden juntar; en nuestro caso sí es posible y también con la banda que nos acompaña. Lo importante es que disfrutamos. A estas alturas de la vida subes al escenario para disfrutar. El público necesita ver que lo estamos pasando bien".

Efectivamente en el concierto suenan canciones de todo tipo, canciones del "tarareo popular" con las que el público disfruta. Suenan piezas como "La sardinera" y "Carbonera", que van cantando uno u otro, y otras a dúo, tal que "Un paso más", entre otras; pero hay también estrenos como "Rosines", de Pipo Prendes, la historia de dos mujeres unidas por tragedias similares: "Estamos convencidos de que esta canción puede ser un single. Todos me preguntan qué pasa con 'Rosines'. Tenemos ganas de grabarla y acompañarla de un videoclip". Pipo Prendes va más allá y dice que la idea es grabar un álbum y DVD del concierto en directo. "Próximamente habrá noticias al respecto".

Un concierto, puntualiza Pipo Prendes, cuya síntesis es que se cantan vivencias, se cantan "las penas y las alegrías" y son canciones que se cantaron siempre en los chigres. Es decir, matiza Prendes, lo que define la idea de la gira: "Tenemos una lámpara de Aladino, el chigre, que contiene esa esencia".