Los años que llevamos de siglo han sido los más calurosos jamás registrados

Los tres últimos años han sido los más calurosos registrados hasta la fecha y el ritmo del calentamiento planetario en este periodo, provocado por los gases de efecto invernadero, es "excepcional". Ésta es la severa advertencia de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), una agencia especializada de las Naciones Unidas.

El secretario general de la OMM, Petteri Taalas, es tajante sobre la evidencia del cambio climático: "Diecisiete de los dieciocho años más cálidos jamás registrados han sido durante este siglo, y el grado de calentamiento durante los últimos tres años ha sido excepcional. El calor del Ártico ha sido especialmente pronunciado y esto tendrá repercusiones profundas y duraderas en los niveles del mar y en los patrones climáticos en otras partes del mundo". La temperatura superficial global promedio de 2017 fue aproximadamente de 1,1 grados Celsius más que en la era preindustrial. En 2016, el más cálido de todos los registrados, la temperatura media global se situó 1,2 grados Celsius por encima de la era preindustrial.

"A pesar de las temperaturas más frías que la media en algunas partes del mundo, el termómetro continuó subiendo rápidamente en el conjunto del planeta a un ritmo sin precedentes desde los últimos cuarenta años", señaló también el director del Goddard Institute for Space Studies de la NASA, Gavin Schmidt. Bob Ward, del Grantham Research Institute on Climate Change de Londres, se sumó al coro de voces de alarma: "La temperatura récord debería atraer la atención de los dirigentes mundiales, incluido el presidente estadounidense, Donald Trump, sobre la amplitud y la urgencia de los riesgos que los cambios climáticos hacen sufrir a las poblaciones, tanto ricos como pobres, en el mundo". Con el acuerdo de París en 2015, una iniciativa que recibió el premio "Princesa" a la Cooperación en 2016, la comunidad internacional se comprometió a contener el calentamiento en dos grados.

Jesús Ruiz, geógrafo de la Universidad de Oviedo experto en clima, hace un llamamiento a la "calma y la prudencia". "Cuando hablamos de clima hablamos de series temporales largas. Así es como sabemos si el clima muda o no. Un año o dos o tres no son concluyentes. Cuando hacemos un análisis de un clima en Geografía utilizamos una serie temporal de, al menos, 30 años. Tres años es muy periodístico y sirve para el debate en la calle, pero no a nivel científico".

Ángel Gómez, delegado territorial de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) en Asturias, subraya que "el calentamiento continuará, así que el objetivo del Acuerdo de París de 2015 es limitar el aumento de temperatura a dos grados centígrados respecto al nivel preindustrial, para limitar el alcance de las consecuencias". Gómez hace una precisión sobre los datos aportados por la OMM acerca del aumento de la temperatura media. "Nótese que 1,1 grados de aumento de la temperatura media global es bastante, ya que la mayor parte de la superficie del planeta es océano, y el aire junto al océano está menos caliente que sobre los continentes, que han sufrido un aumento de temperatura media bastante mayor". Este experto meteorólogo insiste en la situación excepcional de los datos presentados por la agencia vinculada a la ONU: "Las altas concentraciones atmosféricas actuales de gases de efecto invernadero no tienen precedentes en los últimos 800.000 años, ni las tasas de crecimiento tan rápidas que han tenido".