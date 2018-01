La electrónica de "Prodigy" se sube al festival Tsunami 2018 de Gijón

En el año 2007 "Prodigy" dejó su sello en Oviedo. Entonces volvía a vivir un buen momento la música electrónica, que había "reexplotado" de nuevo tras el dominio del rock indie y otros asuntos colaterales. Desde entonces lleva tiempo reenganchando a generaciones. Y es que el tecno de "Prodigy" es cosa mayor, va más allá con su barniz de punk industrial, tanto de imagen como en ciertos tramos de sus ritmos.

La banda se fundó en los años noventa y desde entonces no ha dejado de facturar discos y de actuar en festivales de todo tipo. La formación nació con Liam Howlett, Keith Flint y Maxim.

Su último álbum de estudio fue "The day is my enemy", publicado hace tres años. Tuvo una muy buena acogida, tanto que copó el top 10 en diversas listas de éxito y ventas.

Así pues la apuesta del Tsunami Xixón 2018 ya tiene su cabeza de cartel; un cartel que incluye bandas de distintos colores rockeros y que, en ciertos momentos y en sus campos, dominaron rotundamente la escena.

Según explican los organizadores el concierto de "Prodigy", será el único concierto "en el norte de España" y, añaden, será la apuesta de la electrónica, pero también de sus ritmos "cañeros". Así pues "Prodigy" se suma a "Bad Religion", "The Hives", "Lagwagon", "Millencolin", "The Vintage Caravan", "Los Coronas", "Viva Belgrado", "Dead Bronco" y "Green Desert Water". La cita tendrá lugar los días 2 y 3 de agosto. El festival cosechó un rotundo éxito el año pasado, con asistencia de 22.000 espectadores.