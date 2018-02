Nerea, Ricky y Cepeda, cantantes de OT, desatan la locura en Siero

Llegaron y con ellos se desató la locura. El fenómeno OT llegó esta mañana hasta el centro comercial de Paredes en Siero. Horas antes de que el establecimiento abriera sus puertas centenares de fans hacían cola para que sus ídolos les firmasen un disco. Nerea, Cepeda y Ricky derrocharon simpatía con un público (mayoritariamente femenino) que se deshacía en halagos con ellos. Al poco de comenzar a firmar Ricky tuvo que ausentarse ya que esta tarde acude a los Goya.





OVIEDO: Me sabe FATAL haberme tenido que ir antes de la firma pero esta tarde tengo los #GoyasGolxs en Madrid y sino no llego! Gracias por entenderlo! Era eso o no venir (y yo prefería estar con vosotros aunque fuese una horita) ¡¡Gracias a todos!! ¡QUÉ VIVA ASTURIAS! pic.twitter.com/fxCiU2JyQt