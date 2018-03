VÍDEO: El paisano (viral) que puso en aprietos a un reportero de la TPA con un consejo de juventud

Ocurrió hace unos días en el programa "Conexión Asturias" de la TPA. Uno de esos "supermomentazos" de la televisión, carne de programas de zapping. El lugar, Peñamellera Baja. El protagonista, Mino, un paisano de 95 años con la vitalidad de un joven.



"Fuimos a hacer un reportaje porque el hombre tiene 95 años. Es vecino de Panes y le habían dado un premio, toca el acordeón fenomenal y talla piezas de madera. Fuimos con ese ánimo. El objetivo era transmitir cómo un hombre de 95 años tiene más vitalidad que muchos jóvenes", cuenta Juan Luis Mas, el reportero al que Mino puso en un pequeño aprieto, que al final terminó convirtiéndose en un momento cómico.



Con ese objetivo, Juan Luis le preguntó a Mino: "¿Cómo podemos ser jóvenes a los 95 años?". "No fumar", responde el vecino de Panes. "Muy bien", asiente el reportero. "No beber", prosigue Mino; a lo que Juan Luis Mas vuelve a asentir. Pero, a la tercera, llegó la sorpresa. "No ir mucho a putas", termina espetando el paisano de Peñamellera Baja ante la estupefacción del reportero. Las risa picarona delata a Mino: quiso "jugársela" en directo al reportero.



"Me quedé un poco... Algo así como 'no me puedo creer que un tío de 95 años me esté diciendo eso'. Y creo que lo hizo por vacilar a alguien más joven. La redes sociales hicieron el resto. Lo difundió el broker influencer Josej Ajram, que tiene un montón de seguidores. Fue un supermomentazo de televisión, me reenviaron el vídeo desde sitios insospechados. ¡Mira cómo ser viral a los 95 años!", cuenta Juan Luis Mas. El reportero incluso compartió en su cuenta de Instagram el momento, que ha corrido como la pólvora por redes sociales y Whatsapp.





Mas intentó salir del paso, también recurriendo a la broma, en. "Dije que se había entendido mal, que él había dichoy no "no ir mucho a putas". Claro, es de Panes y no quiere que la gente se vaya a Potes. Esto le hizo gracia a él. Fue un poco de comedia", cuenta, entre risas, el propio reportero.