Un exjuez de familia carga contra las comuniones civiles y las "mini bodas"

El exjuez de familia de Gijón, Ángel Luis Campo, actualmente magistrado de la Audiencia Provincial de Asturias, ha publicado hoy en LA NUEVA ESPAÑA un artículo de opinión (que puedes leer en este enlace) en el que carga contra las comuniones civiles y critica el excesivo gasto que esta fiesta cristiana supone para las familias.

"En los últimos tiempos he podido comprobar, día tras día, que no existe problema alguno en hablar y celebrar el Nuevo Año Chino (este año es el del perro), del Ramadán, del día del Orgullo Gay, del independentismo y de muchas otras cosas e ideologías. Pero, mucho cuidado, sí hablamos (sobre todo bien) y participamos en las celebraciones católicas. Pues pese a que España ha sido un país católico, desde hace cientos de años, donde la Iglesia (que formamos todos los católicos y no solo los curas), ha venido ayudando y trabajando, año tras año, por y para los más desfavorecidos, se nos mira mal y ataca desde todos los flancos", asegura Campo.

