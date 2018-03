California aprueba los coches sin piloto

El próximo 2 de abril será un día histórico en California. A partir de esa fecha será legal la circulación de vehículos autónomos sin conductor. El estado acaba de aprobar la normativa que permitirá los coches-robot sin volante, mi pedales, ni retrovisores salir a las calles. Eso sí, lo mismo que ocurre con los drones militares, siempre tendrá que haber un humano monitoreándolos por control remoto. Tendrá que tomar el mando del vehículo en caso de accidente y llamar a la policía o hacerse cargo de los pasajeros. Esta solución legal abre también las puertas a un nuevo tipo de empleo que podría denominarse "controlador de tráfico rodado" o "controlador de seguridad humana" pues, en este siglo, la circulación por carretera puede empezar a parecerse mucho a la regulación al tráfico aéreo, en manos de controladores especializados.

De hecho, ya hay empresas que están empezando a posicionarse en ese nuevo mercado. Phantom Auto, según detalla la revista "Recode", es una de ellas. Los controladores de esta compañía ya tienen capacidad para monitorizar la marcha de cinco coches cada uno pero la perspectiva es que, con la mejora tecnológica, al reducirse extraordinariamente las situaciones extremas que requieran intervención humana, ese número se puede incrementar mucho. En esta carrera por hacerse con el control del tráfico rodado también están otras grandes compañías como General Motors, Waimo, propiedad de Google, o Uber. Todas están ensayando sus centros de control remoto para atender a los pasajeros de sus flotas de vehículos sin piloto. De hecho, General Motor está probando coches en San Francisco para poner en marcha un servicio de taxis autónomos en 2019.

En California ya hay 50 licencias concedidas a otras tantas compañías para ensayar el funcionamiento de los coches autónomos con piloto humano. En total son unos 300 vehículos y 1.000 conductores acreditados. Pero, en adelante, estos empleos pueden convertirse en algo prescindible, cuando la tecnología de los coches controlados como si fueran drones rodantes esté completamente testada. Las ventajas económicas de estos vehículos, para muchos, no tienen límite: los pilotos automáticos pueden operar las 24 horas seguidas sin perder atención, sin dormirse... Pero no todos son tan optimistas. "The New York Times" entrevista al respecto a John M. Simpson, director de la asociación de consumidores Consumer Wachtdog, quien advierte de que la utilización de operadores humanos para el control remoto de los coches convertirá a la conducción "en un videojuego con vidas humanas en juego". Mientras llega abril y la nueva era de drones rodantes, los diarios americanos cuentan que, por el momento, el único problema de los coches autónomos es... la gente. "Los Angeles Times" cuenta que desde enero en San Francisco se han registrado ya dos agresiones de conductores que embistieron o abofetearon a otros conductores que iban en coches autónomos.