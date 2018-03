Melendi: "Como suba este año el Real Oviedo me baño en pelota en la Cibeles"

El cantante asturiano Melendi está en plena madurez de su carrera. Lleva varios lustros en la punta de lanza de la escena y está completamente compenetrado con público y colegas. No en vano, en "Ahora", su nuevo álbum, colaboran Carlos Vives, Alejandro Sanz y Arkano. El paso del tiempo ha propiciado una evolución (al menos varios cambios) tanto en la forma de hacer canciones como entre sus seguidores: "Estoy en los peligrosos 40 años y tanto yo como mi público fuimos creciendo juntos", cuenta en una charla con LA NUEVA ESPAÑA.

El cantante asturiano se muestra "orgulloso" de sus logros musicales pero también de su equipo, el Real Oviedo. Cree que los azules han encontrado un sistema que funciona bien y, por eso, no duda en afirmar que si su equipo asciende este año, se baña "en pelota donde sea". "Te lo digo en serio; me voy a la Cibeles y me baño yo solo en pelota", comenta durante la entrevista con este períódico (puedes leerla al completo en este enlace).