El huracán Operación Triunfo arrasa Madrid

El fenómeno Operación Triunfo 2017 dará mucho que hablar. Los gritos, la euforia, el aguante de sus fans son un ejemplo de ello. Esta noche ha sido el segundo concierto de su gira, pero en Madrid olía a primera cita. El palacio de Vistalegre a rebosar hacía olvidar las horas de espera que habían esperado los centenares de fans que agotaron las entradas para esta cita en poco más de una hora. Un tema coral con todos los concursantes del talent show de televisión española para abrir, un solo de Ricky, un dúo de Ana Guerra y Amaia con un tema de Presuntos Implicados, el "Corre" de Mimi y Juan Antonio, y la bandera del arcoiris que lució Marina en su solo levantaron el telón. Llegó el turno de la coruñesa Miriam y su "What about us" y el palacio madrileño, haciendo honor al apodo de leona de la gallega, rugió.

Sin descanso, sin un segundo entre tema y tema, los "triunfitos" que menos recorrido tuvieron en la academia van saliendo en solos o dúos, hasta que llegó el turno de Marina y Alfred, una parte del dúo que nos representará en Eurovisión, vestido de blanco impoluto de cabeza a los pies, y su "Don´t dream it´s over" y los gritos se convirtieron en locura. Casi tanta como con el beso entre Agoney y Raoul, el siguiente dúo, que aseguraron hacerlo "por el amor".

Nerea y "Quédate conmigo" de Pastora Soler consiguieron la primera ovación de la noche. Pero nada como el "Amaia de España" cuando la navarra apareció en el escenario con un piano para tocar "Miedo" de MClan. Y, claro, no podía faltar su duo con una de las favoritas del público. Su "Con las ganas" junto a Aitana arrancaron lágrimas y hasta desmayos.

Y es que ver sobre el escenario, en directo, a parejas como Amaia y Alfred, Aitana y Cepeda, Amaia y Roi o Aitana y Ana War bien merecía aguantar granizo, lluvia y frío. El concierto de esta noche demostró que la generación OT 2017 todavía tiene mucho que decir. Una generación que llegará a Gijón este verano. Muchos fans lo habían pedido y finalmente podrán ver en directo, el próximo 29 de julio, a los 16 concursantes del programa de TVE. El concierto estará dentro de la programación del Festival Gijón Life.